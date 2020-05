HM Hospitales despide trabajadores del sindicato que denunció a la empresa por pedir que la plantilla tomase vacaciones durante la pandemia

HM Hospitales ha despedido a tres trabajadores de su centro de La Rosaleda, en Santiago de Compostela, que iban a formar parte de la lista del sindicato CIG. Esta fue la central que denunció que la compañía, una de las principales de la sanidad privada española, había pedido a sus empleados que tomasen vacaciones en medio de la crisis del coronavirus para ahorrar costes.

El pasado viernes, un contable y un fontanero del equipo de mantenimiento del hospital santiagués recibieron una carta de despido por motivos disciplinarios. El lunes la recibió una administrativa. Según explica la presidenta del comité de empresa, Ana Varela, el departamento de recursos humanos les aseguró que los "motivos disciplinarios no eran nada personal, si no la única forma que pueden usar ahora para despedir". Y alegó que, a causa de "la situación, sobra plantilla". Pero hay un elemento que une a las tres personas afectadas: las tres iban a ser candidatas de la CIG al comité de empresa en las elecciones sindicales aplazadas por la epidemia de COVID-19.

La lista sindical todavía no era oficial, aunque da la casualidad, argumenta Varela, de que las tres personas ahora despedidas habían empezado a hacer campaña en público de cara a los comicios sindicales. Dos de ellas llevaban más de diez años en la empresa. El otro, más de tres.

La carta que les remitió HM Hospitales vía burofax y que, según la propia empresa, "no supone nada personal", incluye una argumentación sobre esos presuntos motivos disciplinarios. "[Este despido sucede] como consecuencia de la falta muy grave que a continuación se detalla: que de un tiempo a esta parte sus superiores jerárquicos han venido perdiendo la confianza en usted y en la ejecución de su trabajo, verificándose que su trabajo no se ajusta a lo requerido ni a lo esperado. Todo ello se debe a que usted, de forma continuada y voluntaria, ha disminuido sustancialmente su rendimiento de trabajo, lo que supone un abuso de confianza", señala la misiva.

El texto señala, justo antes del final, que la compañía "hace constar a efectos legales" que no tiene "constancia de que usted se encuentre afiliado a ningún sindicato". La presidenta del comité, Ana Varela, no duda en interpretar los ceses como represalias debido a su trabajo sindical. "Cuando la empresa empieza a despedir, no se sabe cuando acaba. Es la manera que tiene de atemorizar a la gente", concluye.

eldiario.es se puso en contacto con HM Hospitales para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.