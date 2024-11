Feijóo defiende que a Mazón le “honra” dar explicaciones: “Va a hacer una buena comparecencia”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado este jueves profundizar en qué dirá el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su comparecencia en las Cortes Valencianas por la gestión de la DANA y sus efectos, pero se ha reafirmado “en lo dicho” en la pasada jornada y ha recalcado: “Creo que va a hacer una buena comparecencia”.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas en A Coruña, antes de participar en el acto de entrega del LXVI Premio Fernández Latorre, un día después de apelar a estar “atentos” a la comparecencia de Mazón y de avanzar que “habrá mucha gente que se sienta parcialmente reconfortada”.

“Habrá que esperar a lo que diga el presidente Mazón, que es lo que procede. Lo que he dicho ayer es lo que he dicho ayer. No tengo novedades. Creo que va a hacer una buena comparecencia y vuelvo a reiterar que es una comparecencia que pidió él hace semanas porque quiere dar explicaciones a su pueblo, a la comunidad valenciana”, ha aseverado.

Al respecto, ha enfatizado que, bajo su punto de vista, esta decisión “honra” a Mazón, toda vez que, ha contrapuesto, “hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van y hay otros que se niegan a comparecer en las Cortes”.

A juicio de Feijóo, que ante la situación en la que está toda la comunidad y especialmente la zona más afectada por la DANA, el presidente de Valencia haya tomado esta decisión “acredita que quiere dar explicaciones, que quiere contarle a la gente lo que pasó y quiere comprometerse con su pueblo”. “Veremos el contenido y el alcance de esa comparecencia”, ha zanjado.