Feijóo sobre la guerra del PP en Madrid: "Lo sorprendente sería que Ayuso no quisiera presidir el partido"

El presidente de la Xunta insiste en censurar el "ruido" que cree que se genera en torno a las citas internas de su partido y ha manifestado que va a tratar de no formar parte de él. Sobre la guerra del PP en Madrid ha vuelto a decir que considera "normal" que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aspire también a liderar el partido: "Lo que me parecería muy sorprendente sería que no lo quisiera presidir". En la formación, ha añadido, es "habitual" que el presidente del PP y el de la comunidad, si es que gobiernan los populares, sean la misma persona, como es su propio caso.

Feijóo muestra equidistancia ante la batalla interna del PP de Madrid: "Ayuso y Almeida son imbatibles"

Saber más

A juicio del barón gallego, "cosa distinta es cuándo está convocado el congreso". En este punto, ha dicho que entiende que el partido querrá mantener la fecha prevista. Feijóo ha pedido dejar que "las cosas se sosieguen" y esperar a que el congreso del PP madrileño se convoque y los afiliados elijan entre los candidatos que se confirmen entonces. "El ruido no beneficia al partido", ha repetido.

Tampoco se ha movido de su postura equidistante en la batalla del PP madrileño. Hace algo más de un mes afirmó que tanto Ayuso como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, son "imbatibles". Este jueves, al ser preguntado tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, reiteró que en la comunidad madrileña su partido cuenta con "grandes líderes políticos".