El giro del PP de Santiago sobre la dársena usada por personas sin hogar: de votar a favor de tapiarla a considerarlo una falta de humanidad

La decisión de tapiar una zona utilizada por personas sin hogar para pasar la noche en un área a la que a diario llegan grupos de turistas en Santiago ha provocado un giro en la postura del PP compostelano. Cuando la propuesta, planteada por el PSOE, el grupo que gobierna en el Ayuntamiento, se debatió en la Comisión de Patrimonio a principios de mayo, los populares votaron a favor. Ahora, con la ejecución de las obras, el líder de la formación en la capital gallega y candidato en las municipales de 2023, Borja Verea, ha criticado la medida por su “falta de sensibilidad y humanidad”.

Verea, que es diputado en el Parlamento de Galicia, presidió la gestora que dirigía los asuntos del PP compostelano hasta que se celebró el congreso local el 14 de mayo. En ese encuentro él mismo se confirmó como líder en la ciudad. Ahora su formación se ha sumado a las críticas lanzadas por Compostela Aberta y el BNG, las otras dos organizaciones con asientos en el pleno municipal.

“Levantar un muro de cemento para echar fuera a estas personas no arregla nada”, manifestó Verea. Lo que ocurrirá, en su opinión, es que las personas que normalmente pasaban la noche en la dársena de Xoán XXIII se irán a otro lugar de la ciudad a guarecerse. “¿Qué será lo siguiente? ¿Otro muro, unas concertinas?”, insistió el líder del PP local.

En la votación sobre el muro de Xoán XXIII Compostela Aberta y el BNG se abstuvieron. Las dos formaciones critican abiertamente la medida. La portavoz municipal de Compostela Aberta, Marta Lois, critica al Ayuntamiento por tener como objetivo mejorar la imagen de la ciudad ante de los turistas, pero no pensar en cambiar la situación de las personas sin hogar. Goretti Sanmartín, del BNG, mostró este viernes su desacuerdo con la obra y acusó al gobierno local de actuar para “aparentar que no existe pobreza, marginación y que no hay gente que no tiene un sitio donde dormir”. Ha pedido más medidas sociales para reducir la pobreza.