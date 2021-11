El juez vuelve a archivar el caso que investiga la muerte del hincha del Deportivo Jimmy

El juez ha decidido volver a archivar el caso que investiga la muerte del hincha del Real Club Deportivo Francisco Javier Romero, conocido como Jimmy, porque considera que no hay indicios suficientes para procesar a nadie. No cree el testimonio de una persona que señaló al presunto responsable de la muerte, ocurrida el 30 de noviembre de 2014. El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid da por agotada así la investigación después de que la Audiencia Provincial de Madrid le obligara a reabrir la causa. En la pelea con los ultras del Frente Atlético, Jimmy, seguidor de los Riazor Blues, terminó siendo lanzado al río Manzanares, al igual que otro hincha del Deportivo, Santiago A.M., que sufrió lesiones.

Concluye el juez que "no se aprecian indicios suficientes de criminalidad para procesar a persona alguna por los presuntos delitos de homicidio consumado respecto a Romero Taboada y de lesiones respecto de Santiago Miguel A. M.".

El caso se había archivado en 2018, pero hubo un vuelco al considerar la Audiencia a un testigo ignorado por el juez que apareció durante las pesquisas judiciales en un oficio de la Policía en el que se indicaba que manifestó en sede policial quienes eran los autores y que coincidían con los nombres que apuntó un testigo protegido al que no se dio credibilidad.

El pasado junio se tomó declaración a este testigo protegido quien apuntó a una de las personas investigadas. Sin embargo, el instructor considera ahora que no hay indicios suficientes para seguir con la investigación.

El auto de la Audiencia apuntaba que este testigo no quiso declarar ante la comisaría al no tener protección y tampoco le cito el juez, quien no le otorgó el reconocimiento de testigo protegido en la causa penal como sí hizo con otras personas que presenciaron los hechos.