La lista de espera para operarse en la sanidad gallega empeora y sigue 20 días por encima del nivel previo a la pandemia

Las listas de espera para operarse en la sanidad pública gallega no recuperan los niveles previos a la pandemia. Los datos actualizados a 30 de junio de este año muestran que la demora media para intervenciones no urgentes se ha incrementado con respecto a la que había un año antes. La información, difundida por el Ministerio de Sanidad y aún no actualizada en el sitio web del Servizo Galego de Saúde (Sergas), muestra que un paciente debía esperar a mediados de 2022 un promedio de 75 días para pasar por quirófano. Un año antes eran poco más de 70 días en los hospitales públicos.

Se incrementa también el número de personas que están en lista de espera para una operación. Al cierre del primer semestre de 2021 eran 40.316 y el último dato disponible recoge que eran 46.553 a mediados de este año.

Tanto el dato de la espera media como el del número de pacientes pendientes de una intervención está muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia de la COVID-19. Al terminar 2019 había 35.720 personas anotadas y el tiempo que debían aguardar era entonces de algo más de 54 días.

Los datos del ministerio muestran que Galicia tiene una tasa de pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes superior a la media estatal. En toda España esa cifra es del 16,9, mientras que en la sanidad gallega es del 17,76. El dato supera el de otros sistemas autonómicos como el de Madrid, en donde es de 10,65.