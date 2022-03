La moneda de las Guerras Cántabras acuñada por el emperador Augusto que protegerá el Gobierno gallego

Solo existen tres ejemplares en el mundo y uno de ellos está en manos de un coleccionista gallego. Se trata de un sestercio de la época del emperador Augusto –alrededor del siglo I antes de Cristo–, la moneda de bronce en que cobraban las legiones romanas durante la última fase de la conquista de la Península Ibérica: las llamadas Guerras Cántabras. La Xunta de Galicia acaba de iniciar los trámites para protegerlo y facilitar el acceso público a él.

Un pescador encuentra la escultura de una virgen gótica en el río Sar a su paso por Santiago

Saber más

La pieza pertenece a un particular que lo adquirió en 2020 en una subasta. Pesa unos 38 gramos, en al anverso muestra una cabeza y en el reverso una caetra, especie de escudo de origen prerromano, rodeado por dos orlas, que singulariza las acuñaciones romanas del noroeste ibérico. No contiene, sin embargo, marcas de datación ni de ceca –las primeras casas de moneda. Según explica el Gobierno gallego en un comunicado, “su fecha de emisión y su lugar de datación no están definidos y son objeto de investigación”. Lucus Augusti –Lugo– o Bracara Augusta –Braga– son las localidades posibles. Los ejércitos de Augusto también incoproraban talleres móviles para acuñar sestercios.

Este sestercio había pertenecido a la Colección Gonzalo Cores, según la web Wearenumismatics, “una de las más importantes del mundo” de plomos monetiformes y moneda ibérica y visigoda. En noviembre de 2020, recién declarado inexportable por el Ministerio de Cultura, lo adquirió su actual propietario. Aunque Cores falleció ese mismo mes debido al coronavirus, su legado –más de 5.000 ejemplares– había comenzado a subastarse desde 2017 porque no había conseguido instituciones públicas que se hiciesen cargo de él. El sestercio romano salió entonces a puja por 4.000 euros, pero su precio de venta fue seguramente superior. Cores lo había adquirido en Nueva York en 1999 por 30.000 euros, señala una información publicada entonces por el diario El Progreso de Lugo. En 2012 se lo robaron, pero la polícía lo recuperó.

La ceca de Lugo

El estudioso portugués Rui M.S. Centeno también se refirió a la moneda en un breve artículo publicado a raíz del descubrimiento de otro de los tres sestercios de Augusto localizados hasta el momento, en este caso en Braga (Portugal). En él señalaba que el estado de conservación de la pieza que ahora va a proteger el Gobierno gallego, de pátina verde con tono rojos, no era perfecto. Y explicaba que el lugar de su hallazago era desconocido. Centeno relata en el mencionado texto, difundido por el Museo Diego de Sousa de Braga–, que en Lugo hubo una casa de moneda de emisión oficial –sestercios, dupondios y ases– durante la etapa del emperador Augusto. Y recuerda que que, durante los años 80 y 90 del pasado siglo, aparecieron seis decenas de piezas de las llamadas de “emisión oficial”.

Los otros dos ejemplares de sestercio tienen procedencias temporales diversas. Del primero de ellos existe notica desde que Leandro Villaronga, principal experto en monedas ibéricas muerto en 2015, le dedicó un estudio en 1968. Fue a subasta en 1979 y su paradero es desconocido. El segundo emergió en Braga, otro de los centros de la Gallaecia romana, en septiembre de 2005, mientras arqueólogos excavaban su teatro romano. Su estado de conservación es bueno.

La Xunta de Galicia convertirá el sestercio que fue de la colección Cores en Bien de Interés Cultural (BIC), a petición de la Dirección General de Bellas Artes del ministerio. Su propietario estará entonces obligado a “conservarlos, mantenerlos y custodiarlos” y a permitir su acceso al público mediante depósito para su exposición durante un período máximo de cinco meses cada dos años.