Los casos activos de coronavirus crecen en Galicia por quinto día consecutivo hasta los 233

Los contagiados de coronavirus registrados por la Xunta de Galicia crecen por quinto día consecutivo. Son ya 233 los casos activos, dieciseis más que ayer. Una persona permanece en cuidados intensivos y 12 hospitalizadas, una más que el día anterior. Dosscientas veinte, bajo seguimiento en sus domicilios. No obstante, con estos datos -los ofrecidos por la Dirección Xeral de Saúde Pública del Gobierno gallego-, no es posible conocer la magnitud del repunte de la epidemia, ya que no informan de las altas de pacientes, solo de los nuevos detectados.

El caso es que los rebotes salpican todo el territorio gallego. El de A Mariña, con epicentro en Burela, fue el primero de envergadura. Ayer contaba con 51 casos activos. Otro se sitúa en A Coruña, y está relacionado con el desplazamiento del equipo de fútbol de Fuenlabrada a la ciudad. Hay 18 positivos confirmados por el Servizo Galego de Saúde. En O Saviñao (Lugo) son 15. También en O Porriño (Pontevedra) ha habido un brote importante.

Según los datos de la Xunta, desde que comenzó la pandemia de COVID-19 han fallecido 619 personas, 274 residentes en centros geriátricos. Se han curado 11.227 pacientes y se han realizado un total de 244.127 pruebas PCR.