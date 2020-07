Los familiares de la víctimas de Angrois reclaman una investigación independiente en el séptimo aniversario del accidente

Siete años después del accidente ferroviario en Angrois, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha vuelto a Santiago de Compostela para recordar a las 80 personas que perdieron la vida aquella tarde, esta vez en un acto de menor dimensión debido a la situación sanitaria marcada por la pandemia.

A las once de la mañana, alrededor de medio centenar de personas se concentraron ante la estación de ferrocarril compostelana, a la que la tarde del 24 de julio debía llegar el tren accidentado. Desde allí, arrancó una manifestación por las calles de la ciudad hasta la Plaza del Obradoiro. De camino, los manifestantes pararon ante el Parlamento gallego, institución en la que siguen reclamando la apertura de una comisión de investigación.

Bajo el lema “No están olvidados, están muy presentes. Investigación independiente”, los representantes de las víctimas han leído un manifiesto en el que criticaron que la jornada de este 24 de julio no pueda ser únicamente de recuerdo, sino que debe ser nuevamente de reivindicación tras “siete años de gobiernos negándonos la verdad".

“Es muy lamentable que no nos dejen pasar página”, ha criticado el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, que remarcó que esta situación en la que no se depuran responsabilidades lo único que hace es “generar más dolor a las víctimas”. En opinión de la plataforma, “todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la Unión Europea", como tampoco la hay "en el juzgado” compostelano donde el proceso sigue en instrucción y sin fecha para celebración de la vista.

Frente a siete años “de ninguneo”, las víctimas insisten en la necesidad de conocer la “verdad” de lo sucedido porque, ha asegurado Domínguez, “eso también repara”. Domínguez ha afirmado que las víctimas están “muy hartas de nuestros gobernantes” porque ningún Gobierno ha atendido sus reclamaciones. “Nos han ninguneado, PP, PSOE y ahora Unidas Podemos que nos había mostrado su apoyo pero ahora se olvida y nos ningunea”, indicó.

“Estuvieron todos el primer año, se hicieron la foto en el funeral cuando les daba votos pero ahora se han ido cayendo todos”, ha criticado al inicio de una marcha en la que como representación política únicamente han participado varios cargos del BNG encabezados por su portavoz nacional, Ana Pontón; el líder de Anova y exdiputado, Antón Sánchez, y la responsable municipal de Ciudadanos en Santiago, María Vilas.

Por la tarde, a las seis, habrá una misa en la Colegiata del Sar y a las siete y media, en el campo de la fiesta de Angrois, en la explanada sobre la que cayó uno de los vagones hace siete años, habrá una concentración y un acto de homenaje a las víctimas. La jornada de mañana, con un carácter más íntimo, también será en memoria de las víctimas con un encuentro familiar en el Xardín do Recordo, erigido en memoria de los fallecidos en el Pazo do Faramello.