La nueva conselleira do Medio Rural, sobre la intencionalidad de los incendios forestales: “Va en el ADN de Galicia”

La nueva conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se ha estrenado ante los medios con unas declaraciones sobre los incendios forestales y una idea revisitada año tras año: que los fuegos son provocados. Sobre los cuatro que esta semana han calcinado casi 300 hectáreas, Gómez ha considerado que son “probablemente intencionados”. “Va en el ADN de Galicia”, dijo.

La conselleira atendió a preguntas de los periodistas antes de participar en un encuentro sobre la velutina y, según recoge Europa Press, hizo referencia a la buena evolución que estaban teniendo los incendios de los últimos días. De hecho, el último que quedaba sin apagar se dio por extinguido a primera hora de la tarde de este jueves. “Están viniendo unos días de sequía, con nordeste, viento fuerte, y ya sabéis lo que pasa, ¿no?”, agregó sobre los incendios recientes.

El peor incendio registrado de esta semana ha sido hasta el momento el de Crecente (Pontevedra), con 170 hectáreas quemadas. Es el segundo peor en lo que va de año, tras uno que calcinó en febrero 190 hectáreas en Trabada (Lugo). En A Fonsagrada (Lugo) han ardido 65 hectáreas; en Oímbra (Ourense), fueron 23,5, y en Entrimo (Ourense) dos hectáreas que forman parte del Parque Natural da Baixa Limia - Serra do Xurés. Son en total 260,5 hectáreas.

Gómez ha manifestado también que no ha tenido tiempo de hablar con el sindicato Unións Agrarias y no conoce sus demandas: “Llevo tres días en la Consellería, no tuve tiempo ni de despachar con todos los directores xerais”, replicó a las preguntas. La conselleira sustituye en el puesto a José González, que es el actual responsable de Emprego del Gobierno gallego que tomó posesión el pasado lunes. Gómez era hasta ahora alcaldesa de Guntín (Lugo) y su profesión es la de profesora de secundaria en la especialidad de inglés.