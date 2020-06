Feijóo e Iturgaiz reprochan al Gobierno los fallecidos en una charla de campaña: "Este país no sabe los muertos que tiene"

Los candidatos del Partido Popular para las elecciones vascas y gallegas del próximo 12 de julio, Carlos Iturgaiz y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, han hecho suyo el argumentario difundido el lunes por la dirección de Pablo Casado, al que tuvo acceso eldiario.es, en el que se instaba a todos sus dirigentes a utilizar las cifras de fallecidos contra el Gobierno durante la precampaña. Precisamente en un acto de campaña, una charla telemática que han mantenido los dos candidatos, ambos han culpado al Ejecutivo de faltar a la verdad en los datos de los muertos por el coronavirus, en la misma línea que ha defendido el PP esta misma mañana, en el Congreso de los Diputados.

"Este país no sabe los muertos que tiene. No sabe la realidad de este Gobierno, ni cuáles son los números de contagiados. Además nos animaban a ir a las manifestaciones del 8M cuando sabían que era un foco de infección", ha sostenido Iturgaiz durante la charla, que se enmarca dentro del ciclo 'Respuestas' impulsado por la coalición PP+Cs que encabeza en Euskadi. El candidato vasco ha acusado reiteradamente al Ejecutivo de mentir y de "no decir la verdad", una tesis a la que también se ha sumado Feijóo, que hasta ahora había tratado de mantener un perfil más moderado, proclive al acuerdo con el Gobierno.

"Hay una cosa fundamental, y es que por lo menos se tenga la dignidad con los muertos, de no ocultarlos y de contarlos", ha señalado el presidente de la Xunta que, no obstante, ha recalcado que "a medida que pasen las semanas iremos haciendo un relato más ajustado de lo que ha pasado en España". "Es la dignidad con los fallecidos y también de decir la verdad a un país", ha añadido Iturgaiz.

Según las cifras actualizadas este mismo martes, desde que se declaró la epidemia han fallecido en España 28.325 personas por coronavirus. Desde Sanidad siempre se ha dejado claro que en estos datos se incluyen únicamente a las personas que tenían una prueba analítica positiva por COVID-19 y que las cifras son las que le facilitan las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PP.

Desde el Gobierno también recuerdan que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha reportado 43.360 muertes hasta el 22 de mayo en todo el país, un exceso que, explican, puede deberse al virus, si bien no se puede dar por hecho ya que contempla todos los fallecimientos, también de aquellos a los que no les fue realizada la prueba del coronavirus y los de cualquier otra razón como accidentes, suicidios u otras enfermedades.

A juicio de Iturgaiz, la gestión del Gobierno ha sido "ineficaz, improvisada, mala" o "nefasta". "Aquí se mandó a los médicos y sanitarios a la guerra sin balas ni fusiles", ha añadido el candidato vasco, que ha acusado al Ejecutivo de "ocultar" informes de organismos internacionales sobre el virus.

Durante la conversación, Feijóo ha contradicho al propio líder de su partido, Pablo Casado, que continuamente ha asegurado que existen vías legales alternativas al estado de alarma para poder limitar la movilidad en el caso de que se produzcan rebrotes de la pandemia. Ayer mismo, Casado aseguró que las leyes vigentes son "perfectamente válidas" para limitar la movilidad.

Este martes, Feijóo ha mostrado una visión bien diferente: "En estos momentos España no tiene una ley para poder impedir la movilidad. No tenemos una ley para hacerlo", ha asegurado.