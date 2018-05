Feijóo pide la dimisión de la oposición para evitar dar cuenta de cómo impulsó la fusión de las cajas gallegas

“ Usted no está a la altura de ser un diputado de esta Cámara” y “si alguien tiene que dimitir, es usted”. Así ha respondido este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Parlamento de Galicia respectivamente a los portavoces de En Marea y BNG, Luís Villares y Ana Pontón. Los dos le pedían explicaciones sobre el tipo de análisis elaborado por la consultora KPMG sobre las antiguas cajas gallegas con el que el Feijóo impulsó su fusión, pero el presidente evitó reiteradamente contestar y optó por menospreciar a sus interlocutores: “Usted de esto toca de oído, espero que toque mejor la zanfoña”, le dijo a Villares, mencionando su afición por ese instrumento medieval, al tiempo que sobre Pontón consideró que “nunca una dirigente del BNG cayó tan bajo”.

Hace dos semanas un alto directivo de la consultora KPMG reiteró en el Congreso de los Diputados, en la comisión de investigación allí abierta sobre la crisis del sistema financiero, como ya lo había hecho la empresa en 2013 ante el Parlamento de Galicia, que el estudio que realizó sobre las cajas gallegas en el que se amparó la Xunta para impulsar su fusión no había sido una auditoría, como había argumentado entonces el propio Feijóo. “Nuestro informe no recomendaba la fusión”, dijo el directivo de KPMG, que limitó el alcance de su análisis a un estudio previo que contaría con una segunda fase que no se llegó a realizar.

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, Villares y Pontón pidieron explicaciones a Feijóo por lo que consideraron “mentiras” para impulsar la fusión de las cajas. “¿Piensa que puede seguir como presidente tras mentir a los gallegos?”, le preguntó Pontón, que añadió que “si tuviese un poco de pudor dimitiría, porque los gallegos y las gallegas no merecen un presidente que les miente”. La nacionalista también dijo que “ahora entendemos por qué algún exdirectivo de las cajas dice en el Congreso que no recuerda si le condonaron a su partido 1,8 millones de euros de deuda”, en referencia a lo declarado por José Luis Méndez, antiguo director general de Caixa Galicia.



“ Tenía usted la competencia para velar por las cajas de ahorro, pero en vez de ejercer la competencia ejerció la incompetencia”, le dijo Villares a Feijóo, al tiempo que reclamaba que el presidente “presente en esta cámara la carta de encargo que la Xunta le hizo a KPMG, y salimos de dudas” sobre qué tipo de análisis realizó la consultora sobre las cajas.

Feijóo, además de menospreciar a los dos portavoces y pedirles que dejen sus puestos, se escudó en la existencia de otros varios informes de otras consultoras y del Banco de España para restar importancia al de KPMG, que fue con el que su Gobierno impulsó el proceso político hacia la fusión. Y a pesar de que el directivo de KPMG limitó al máximo el alcance del “diagnóstico acelerado” que la consultora realizó sobre las cajas gallegas, Feijóo aseguró este miércoles que “una auditoría y una due dilligence en términos contables son sinónimos”. “Nunca mentí a mi país, nunca tergiversé ningún informe”, sentenció Feijóo.

El PSdeG afea la situación de la sanidad

En la sesión de control de este miércoles el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, preguntó a Feijóo por las valoraciones negativas que hace la ciudadanía del funcionamiento del sistema sanitario gallego en el último barómetro hecho público por el Ministerio de Sanidad. El presidente respondió que la valoración era aún peor con el gobierno de PSdeG y BNG que dejó la Xunta hace nueve años, del que volvió a criticar la herencia que recibió.