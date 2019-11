Feijóo presenta a Griñán como "víctima" pese a su condena por los ERE porque no le "parece" corrupto

"Es víctima del aparato del PSOE" y "víctima de una sistemática del PSOE para mantenerse en Andalucía". Así ha presentado este jueves el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que acaba de ser condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE. Feijóo, licenciado en Derecho, suele pedir respeto por la Justicia ante todo tipo de decisiones judiciales y asegurar que los políticos no están por encima de la ley, pero en esta ocasión considera que el condenado Griñán es "víctima" y no culpable porque a él así se lo "parece".

En la rueda de prensa semanal posterior al Consello de la Xunta de este jueves la televisión pública gallega preguntó a Feijóo por su valoración de la sentencia de los ERE conocida esta semana y por las negociaciones entre PSOE y Podemos para la formación del Gobierno central. La respuesta del presidente de la Xunta fue la de considerar lo ocurrido en Andalucía "el mayor caso de corrupción" de la historia de la democracia en España. Pero sin que nadie le preguntase en concreto por la figura de Griñán, el propio Feijóo lo exculpó: "Yo lo siento por Griñán porque me parece que es una persona que no se caracteriza por ser una persona corrupta", dijo, para añadir más tarde una nueva opinión al respeto. "Me parece que paga él una forma de hacer política de su partido".

Más allá de sus pareceres sobre Griñán, Feijóo no quiso comparar el caso de los ERE con la Gürtel que condenó la financiación ilegal del PP. "No voy a utilizar el ‘tú más’", dijo, tras asegurar que el caso andaluz "afecta a todo el aparato y toda la estructura del PSOE".

Sin embargo, a pesar de considerar que el caso de los ERE afecta a todo el PSOE, Feijóo viene defendiendo que el PP podría apoyar una gran coalición con los socialistas si el presidente en funciones Pedro Sánchez se aparta. En esa línea insistió este mismo jueves poniendo al tiempo el foco del caso ERE sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, al que pidió explicaciones. Según dijo, la sentencia andaluza permite "reflexionar sobre la doble vara de medir" de las condenas por corrupción y el "carrusel de hipocresías e incoherencias del PSOE y Podemos".