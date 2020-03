Galicia en Común pide a Feijóo que no use el coronavirus con intereses electorales

El candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino pide a Alberto Núñez Feijóo que no use el coronavirus con intereses electorales. Gómez-Reino se ha referido a la posibilidad de un aplazamiento, durante una comparecencia ante los medios en Santiago de Compostela. Sobre la posibilidad de alterar la fecha de la cita electoral asegura: "El encargado es Sanidad, no el presidente de la Xunta".

Las palabras del líder de la izquierda rupturista gallega se refieren a los primeros movimientos que se están percibiendo en el PPdeG, abriendo la mano a pedir una nueva fecha para las elecciones. Desde Galicia en Común aseguran que "lo prioritario es la salud" y que "lo electoral pasará a ser secundario" pero que deben ser las autoridades sanitarias las que establezcan los protocolos a seguir y si las elecciones previstas para el 5A deben aplazarse. "Quien intente hacer partidismo con esto, se equivocará", asegura.

Fuentes de la coalición deslizan que los primeros gestos de Feijóo abriéndose a la idea de un aplazamiento se explicarían por el temor de la derecha gallega a que el coronavirus tenga como efecto la desmovilización de los votantes de mayor edad, uno de los principales caladeros de voto para el pp gallego.

En una entrevista en eldiario.es, Feijóo ha asegurado que hay que estar preparados para todo y no descarta aplicar medidas como el cierre de los colegios, aplicadas en otros puntos del Estado. El último dato oficial fija en 27 el número de infectados por coronavirus en Galicia.