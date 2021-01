Lo que Feijóo dijo sobre las vacunaciones irregulares: petición de dimisiones y llamamientos a la ética individual

Si un cargo político es vacunado indebidamente tiene que dimitir. Si un trabajador público se salta por error el protocolo de inmunización, debe hacer uso de su “ética individual” y renunciar a la vacuna. Estas son las tesis de Alberto Núñez Feijóo a respecto de las vacunaciones irregulares que, en las últimas semanas, han salido a la luz. Este jueves la polémica afecta directamente a su partido, el PP gallego: la alcaldesa de Boimorto (A Coruña) ha recibido la dosis pese a no formar parte de ninguno de los colectivos previstos en el protocolo de la Xunta.

Al presidente gallego poco le duró su afirmación de ayer en el Parlamento de Galicia. Interpelado por la oposición sobre el particular, se descolgó con un ataque al Partido Socialista que ya se ha quedado viejo: “De momento, alcaldes del PP todavía no se han vacunado”. Una semana antes, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete, había sido contundente. Por lo menos en el discurso. “Como miembro de un gobierno, o alcalde, o concejal o un director general, si no está dentro del protocolo previamente pactado, no puede vacunarse”, dijo. Y, si lo hace, la reacción “responsable y proporcionada” es la dimisión.

Aquel día también teorizó sobre la “ejemplaridad” y los “escrúpulos” y aseguró que, de seguir los problemas de abastecimiento del medicamento, cuando le tocase le gustaría ser el último en vacunarse. “Debemos dar un mensaje a los ciudadanos: los políticos no deben ser los primeros, deben ser los últimos de acuerdo con el protocolo que se establezca por edad”, sostuvo.

Pasada una semana, Feijóo se refirió también a los casos de trabajadores del Servizo Galego de Saúde que habían sido inmunizados por error. “Debemos ser serios, tener protocolos que se deben cumplir”, expuso, antes de añadir que, de haber personas en una lista a las que no les corresponde vacunarse, la ética debe entrar en acción. “Además de cumplir el protocolo, también hay los comportamientos éticos individuales para que todos cumplamos el protocolo”, remachó.