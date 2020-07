Feijóo: "La prioridad es la seguridad en la salud; cada vez que tengamos que tomar decisiones, las tomaremos"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este domingo que tomará "todas las decisiones necesarias para preservar la salud de los gallegos". El candidato del PP a la reelección se expresó así en la mañana de hoy, antes de que se hiciera público que el Gobierno gallego había decidido aislar la comarca de A Mariña por el rebrote de coronavirus a una semana de las eleccines gallegas. "Cada vez que tengamos que tomar decisiones, las tomaremos", afirmó.

En un acto electoral de Santiago, a falta de una semana para la cita con las urnas del 12 de julio, Feijóo ha prometido que la Xunta seguirá "trabajando con el mismo rigor, disciplina y seriedad" para "tomar todas las decisiones necesarias para preservar la salud de los gallegos". En este sentido, Feijóo aseguró no va a "dudar" ni a "circunvalar" los problemas, sino que cuando sea preciso tomar una decisión, lo hará sin que le tiemble "el pulso". "No nos tembló el pulso y no nos va a temblar ahora", afirmó según recoge Europa Press.

La situación en A Mariña, con 107 contagiados en los últimos días, deja en el aire cómo van a poder participar de su derecho al voto las personas que han dado positivo en los últimos días. En Galicia hay a día de hoy 258 personas con coronavirus que no podrán acudir a un colegio electoral si no superan la enfermedad antes del próximo domingo.