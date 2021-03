Feijóo se reinvindica como portavoz del feminismo de "todos los días" amparado en la figura de Pardo Bazán

A la Xunta de Galicia le ha entrado un repentino interés por la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán. Este año se cumplirá un siglo de su muerte en Madrid y Alberto Núñez Feijóo no ha dejado escapar ninguna oportunidad de arrimarse a su sombra. Lo mismo para diseñar un Pazo de Meirás -que perteneció a la literata- alejado de la memoria histórica que para “reivindicar ese feminismo democrático de todos los días, no solo del 8 de marzo”. A esto último dedicó su intervención de este miércoles en la presentación del libro Movendo os marcos do patriarcado. O pensamento feminista de Pardo Bazán (Galaxia) de Marilar Aleixandre y María López Sández.

Según el presidente gallego, el legado de Pardo Bazán “no ha desfallecido. Hay necesidad de reivindicar ese feminismo democrático, no de un día, un mes o un año. La causa de la igualdad es de todos, y de todos los días, no solo del 8 de marzo”, informa Europa Press. Algunas estudiosas de la obra y el pensamiento de la autora de Los pazos de Ulloa disienten de esta visión, y aunque la sitúan entre las precursoras del feminismo, explican que su visión no era exactamente democrática, sino atravesada por el aristocratismo. Pero Feijóo en realidad no estaba analizando a Pardo Bazán, sino usándola para su política: “El feminismo es encuentro, no trinchera. El tiempo tiempo situará en su sitio a quienes se apropien del feminismo y lo usen como arma de confrontación política".

Seis días antes, no había dudado en cuestionar las manifestaciones del 8M del pasado año. Un sector de la derecha y la ultraderecha responsabiliza a las movilizaciones de aquel día -en las que también participaron cargos del PP- de la expansión inicial del coronavirus. “El Gobierno actuó como mínimo de una forma negligente y espero que eso sea parte del pasado”, dijo tras la última reunión semanal de su gabinete.

Pardo Bazán no solo le sirve al Gobierno gallego para sumarse a la “vanguardia feminista” que, a decir de Feijóo, la escritora constituye junto a Rosalía de Castro y Concepción Arenal. Como propietaria del Pazo de Meirás, usurpado por Franco durante la Guerra del 36 y recuperado después de años de lucha social, la Xunta pretende apoyarse en ella para retirar carga a la memoria histórica democrática en el futuro del inmueble. De hecho, llegó a proponer entregar unos premios institucionales de nombre Pardo Bazán el 8 de marzo. Con ello incluso incumplía el decreto de creación de los galardones. Finalmente el Gobierno central, de quien en la actualidad depende Meirás, negó esa posibilidad al carecer el recinto de “las condiciones adecuadas”.

La estrategia del jefe del Ejecutivo gallego sobre la ex propiedad del dictador y sus declaraciones de este miércoles sobre la escritora y el feminismo han provocado en las redes sociales las críticas de diputadas del BNG como Olalla Rodil y Noa Presas, o de socialistas como Paloma Castro, y de numerosas militantes feministas y activistas por la memoria democrática.