Veinte cosas que dicen los informes sanitarios de Feijóo sobre la epidemia de coronavirus

El presidente de la Xunta se apoyó en cuatro informes sanitarios sobre la epidemia de coronavirus para argumentar su decisión de reanudar el proceso electoral y convocar comicios en Galicia el 12 de julio. Lo hizo contra el criterio de la oposición y de acuerdo a lo que interpretó de esos documentos por el encargados. He aquí veinte frases extraídas de los mismos y que dan fe de la incertidumbre en la que se mueve la materia."Muchos interrogantes hacen que la evolución futura de la pandemia sea altamente impredecible, y no hay bola mágica a la que acudir", afirma el redactado por la Dirección Xeral de Saúde Pública.

Informe preliminar previsiones evolución pandemia COVID-19, firmado por Pedro Rascado Sedes, presidente de la Sociedad Gallega de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, miembro de la Comisión de Xestión da Crise Sanitaria do COVID-19

"La ausencia de medidas de distanciamiento social puede provocar rebrotes puntuales o un nuevo pico epidémico meses después de la relajación. Hay que tener en cuenta que las medidas tomadas no eliminan la circulación del virus, teniendo como efecto fundamental una reducción en la capacidad de transmisión".

"No se ha podido demostrar definitivamente hasta la fecha que SARS-CoV-2 tenga un comportamiento estacional aunque algunos trabajos sugieran una relación con la temperatura o la humedad".

"Algunas previsiones sugieren un previsible rebrote en otoño del 2020, que se relaciona con varios meses de relajación de las medidas y el no mantenimiento del distanciamiento social, higiene respiratoria, control de casos".

"Para evitar nuevos picos epidémicos es necesario mantener las medidas de distanciamiento social y control y seguimiento de casos y contactos".

***

Informe sobre la previsión de la situación de los Servicios de Urgencias Hospitalarios y Servicios de Emergencias Médicas en el futuro inmediato (junio y julio 2020), firmado por Manuel Vázquez Lima, de la Comisión Sanidad COVID

"A nivel de Servicio de Urgencias Hospitalarios y Servicios de Emergencias Médicos este dato [en referencia a que Galicia acabe la desescalada 15 días antes que Castilla León y Madrid] supone que hasta el mes de julio no deberíamos registrar actividad debido a 'visitas externas”.

"Debe considerarse la posible afluencia de pacientes con patologías crónicas que no acudieron con anterioridad (durante el confinamiento) y las derivadas de la actividad quirúrgica".

"Un factor limitante adicional a considerar puede derivarse del cansancio acumulado por los profesionales del 061 y Urgencias tras la primera ola epidémica".

"Si Galicia controla internamente sus “posibles rebrotes” o evita, por una buena campaña de concienciación ciudadana los mismos, no tendra “influencia externa” (casos importados) en la transmisibilidad del virus hasta las fechas indicadas [inicio de julio], siendo este un factor relevante tanto en la contagiosidad como en la carga de trabajo esperada en el 061 y Urgencias".

"Aunque existe información sobre la influencia de la temperatura y la humedad en la viabilidad del virus, así como la radiación ultravioleta (incrementada en el hemisferio norte durante los meses de verano) y que podría ejercer un factor protector sobre la propia contagiosidad, se ha preferido no considerar esta circunstancia, máxime sabiendo que Galicia rara vez exceden de los 30ºC y la humedad relativa se encuentra entre el 70-85% en el mes de junio".

"Siempre que se mantengan las condiciones epidemiológicas y sanitarias establecidas en el plande desescalada no es esperable un aumento de la actividad en los SUH y 061 de Galicia durante los meses de junio y primera quincena de julio".

***

Informe del jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de A Coruña Enrique Míguez Rey

"La población ya desconfinada en general NO usa la mascarilla, no guarda la distancia de seguridad y algunos/muchos no querrán hacer cuarentena por motivos personales o económicos. Nos enfrentamos a un futuro inmediato incierto, donde simplemente y a pesar de la baja circulación del virus en nuestra población pueda haber rebrotes que no seamos capaces de atajar en tiempo y forma, dando lugar a pequeñas oleadas. Sería unha situación en acordeón".

"No sabemos por que unos pacientes casi no contagian a pesar de estar enfermos y otros actúan como hipercontagiadores".

"Si en toda esta ecuación se introducimos las posibles llegadas al principio del verano, con la relajación de las medidas todavía más allá, es fácilmente esperable un rebrote más duro del actual con un impacto poco predecible y en el que todo lo logrado en el ascenso (confinamiento) se pierda en la bajada de este puerto de montaña".

"1. Por la dinámica de transmisión sería esperable un pequeño rebrote en las próximas 2-3 semanas.

2. A partir del próximo mes de julio podría haber un rebrote de amplitud no predecible, y en función de lo expresado en el punto 1, ello sería previsible a partir de la 3ª semana de julio".

***

Informe de situación sobre el entorno más propicio para celebrar las elecciones autonómicas, firmado por el subdirector general de Información sobre a Saúde e a Epidemioloxía del Sergas Xurxo Hervada, y por director general de Saúde Pública Andrés Paz-Ares

"El análisis de las ocho pandemias sucedidas desde principios del siglo XVIII no muestra un claro patrón estacional: han aparecido en cualquier época del año y dieron lugar a segundas y más ondas en diferentes meses del año, siendo más grave la segunda onda en varios casos".

"La duración de la pandemia puede estenderse facilmente 18-24 meses, hasta que la inmunidad de rebaño o poblacional alcanza unos niveles que dificulten la circulación del virus, enlenteciendo la aparición de nuevos casos. Dada su alta transmisibilidad, esto puede implicar tener que alcanzar el 60-70% de inmunidad".

"Aunque no hay evidencia taxativas, lo que conocemos del virus y de la mecánica de transmisión del mismo, y también por analogía con otros cornavirus, hace pensar a muchos expertos que la posibilidad de circulación del virus va a disminuir con la llegada del buen tiempo, por varios factores".

"Un factor que puede alterar la situación de control de la infección en la comunidad es la entrada múltiple y descontrolada de personas procedentes de otros territorios con un nivel de infección superior, que puede iniciar cadenas de transmisión que pasen desapercibidas en su inicio, por un menos acceso al sistema asistencial".

"La afluencia de turistas puede multiplicar, en una cifra imposible de determinar en este momento, las posibilidades de entrada de nuevas infecciones en la comunidad, lo que puede provocar pequeños repuntes de casos que pueden obligar a volver a nuevas restricciones de la vida social y de ciertas actividades habituales".

"Durante el mes de julio el previsible aumento de contacto entre las personas, producto de la recuperación de actividades hasta el momento restringidas, y la posible entrada de personas infectadas con el aumento del número de viajeros, prodría provocar un repunte de la transmisión del virus, que podría dar lugar, al cabo de varias semanas, a agrupaciones de casos en territorios concretos de Galicia que obliguen a nuevas medidas de mitigación ya abandonadas".