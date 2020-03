El sindicato mayoritario llama a los profesores a rebelarse contra las medidas de la Xunta y no acudir a los centros

El alumnado no irá a clase desde el lunes pero el profesorado se mantendrá en su puesto de trabajo, teletrabajando. Es la medida que ayer anunció la Xunta para la contención del coronavirus en el ámbito de la educación y que tiene al colectivo indignado. El sindicato mayoritario, CIG-Ensino, llama la rebelión del profesorado y pide a los claustros que no realicen un control de los profesores que no se presenten en los centros de enseñanza. "Hay un malestar enorme. Tiene que haber una rectificación total por parte de la Consellería de Educación", explica Suso Bermello, responsable de CIG-Ensino.

El sindicato considera que es una irresponsabilidad que la Xunta de Galicia mantenga a los profesores en su puestos de trabajo, en claustros de 50 o 100 personas, "sin tareas que hacer" y con las clases vacías. "Lo que sea necesario hacer se puede realizar igual desde casa, sin necesidad de ir al centro educativo", apunta. Bermello señala que mantener el riesgo de contagio en el ámbito laboral de los profesores puede dar lugar a una "prolongación inmediata" de la suspensión de las clases durante dos semanas. La asistencia del alumnado es voluntaria este viernes pero desde el lunes los centros cierran sus puertas, tanto para clases como para actividades extraescolares.

Las medidas de la Xunta para este período de 14 días sin clases contemplan que el profesorado programe a través de medios telemáticos y haga seguimiento de actividades que el alumnado pueda realizar desde casa. "Es una farsa", califica Bermello, "porque no hai posibilidades técnicas para hacerlo. Lo único que quiere la Consellería es dar la sensación a las familias de que sigue habiendo una programación". Así, explica que no hay más plataforma telemática disponible que mandar correos electrónicos al alumnado con el "efecto terrible e arbitrario que tiene no poder garantizar que todos los alumnos tengan acceso a Internet".

En este sentido, señala las diferencias de acceso a la cobertura de Internet y condicionantes económicos y sociales que harían "avanzar a una parte del alumnado frente a otra que no lo hará". Además, resalta las dificultades de aplicar este sistema en ciclos de Infantil y Primaria. "¿Qué clase de teletrabajo puedes hacer con niños de cero a diez años?", pregunta.

A este malestar se suma la manera en que los centros y el profesorado se enteraron del cierre, por los medios de comunicación, y en medio de la jornada, sin información que facilitar a las familias y al alumnado. CIG-Ensina critica que la Xunta no haya contado con los sindicatos representados en la mesa del sector para coordinar y consensuar medidas de acción.