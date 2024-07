El PP de Ourense da por rotas las conversaciones para una moción de censura contra el populista Jácome

La historia se repite. Como en 2021. Tras unas semanas de marear la perdiz alrededor de la propuesta del Partido Socialista, el PP de Ourense da por rotas las conversaciones para presentar una moción de censura contra el populista de derechas Gonzalo Pérez Jácome. Fue el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, el primero en enfriar una posibilidad a la que su grupo municipal de había, de entrada, mostrado favorable. Este miércoles, la portavoz en el pleno, Noelia Pérez, ha arremetido contra BNG y Partido Socialista y ha anunciado que no asistirán a más reuniones. Los siete ediles del PP, que escenificaron el descuelgue junto a Pérez en una rueda de prensa conjunta, fueron los que, hace un año, dieron la alcaldía a Jácome. Se desdijeron entonces de los compromisos en campaña y de las duras acusaciones de corrupción que le habían lanzado. A cambio, mantuvieron la Diputación.

“Nos parece una tomadura de pelo mayúscula. [Los socialistas] nos vuelven a convocar a los tres grupos cuando el BNG ya avisó de que no volvería a otra reunión”, afirmó Noelia Pérez. Los nacionalistas había explicado la semana pasada que no reclamaban cuotas de poder, que se ceñirían a votar por el alcalde o alcaldesa que decida el PSOE -entre estos y el BNG, socios habituales en ayuntamientos y ente provinciales, suman 11 concejales- y que si el PSOE prefería aliarse con el PP no pondrían problema y, una vez Jácome estuviese fuera, ayudarían “a desatascar la ciudad”. “No sabemos a qué juega el BNG”, aseguró, sin embargo, Pérez. Democracia Ourensana fue la fuerza más votada el 28 de mayo de 2023 y cuenta con 10 de los 27 asientos de la corporación. En el año y dos meses transcurridos, Jácome fue condenado por acosar al interventor, la Fiscalía abrió una investigación por unos audios publicados en el diario local La Región en los que el regidor presumía de saber cómo blanquear dinero y las arcas municipales, denuncia la oposición, se encuentran en estado ruinoso.

La portavoz popular arremetió también contra el Partido Socialista, aunque no especificó las razones de su enfado. “Nos preguntamos si mantiene reuniones paralelas” con los nacionalistas. El PSOE, impulsor de la iniciativa de la moción, ha designado a Natalia González candidata a la alcaldía, quien ha agradecido el apoyo del BNG. Jácome, por su parte, ya había expresado el 13 de junio su opinión en redes sociales sobre la correlación de fuerzas y la verdadera postura del PP: “Difícil de creer que el PP de Ourense, ahora que el PSOE está derrotado, lo reviva con la alcaldía y que se fíe de que el PSOE no le quite acto seguido la Diputación, que se arriesgue a perder lo único que tiene, la Diputación, y que el PSOE, hoy sin nada, se quede con todo”.