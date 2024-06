La Fiscalía lleva al juzgado al alcalde de Ourense por los audios en los que presumía de cómo blanquear dinero

La Fiscalía de Ourense ha presentado denuncia en el juzgado por los audios del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, hechos públicos hace más de un año, en los que el regidor presume de saber cómo blanquear dinero en B para la campaña, según informa Europa Press. Aquellas conversaciones que publicaron a principios de mayo de 2023 los diarios La Región y llevaron a que los grupos municipales de BNG, PP y PSOE presentasen denuncias ante la Fiscalía, que ahora ha dado por concluidas las diligencias y ha trasladado el asunto al juzgado.

Aquellos audios sacudieron el panorama político ourensano a pocas semanas de las elecciones municipales. Poco antes se había conocido que el entonces presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, había sido interceptado por ir a 215 kilómetros por hora al volante de un coche oficial un domingo. En las conversaciones se escuchaba a Jácome, líder de Democracia Ourensana, hablando de cómo blanquear fondos o de donaciones electorales: “Y de momento son todo limosnas, y entonces no me gusta andar con limosnas, que nos van a pillar con limosnas, ¿sabes? Si metes el palo, mételo a lo grande”.

En su momento, la Fiscalía acumuló las denuncias recibidas y abrió diligencias de investigación. Ahora ha confirmado la presentación de una denuncia, aunque no han trascendido los posibles delitos denunciados.

En la cita electoral tras la revelación de los audios, Jácome no solo no perdió terreno, sino que sorprendió con un resultado de 10 concejales y la lista más votada. Un pacto en el último momento con el PP permitió repetir el esquema que ya habían aplicado cuatro años antes: unos y otros permitirían gobernar a la lista más votada, de modo que la Alcaldía sería para Democracia Ourensana y la presidencia de la Diputación, para el PP. La fórmula no ha llevado la calma a la capital provincial: el PSOE ha hecho una propuesta formal a PP y BNG para presentar una moción de censura contra el alcalde.