La Fiscalía investiga al alcalde de Ourense por los audios en los que presume de cómo blanquear dinero

La Fiscalía abrirá una investigación contra el alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome. Lo hará después de que esta semana el diario local La Región -cuya línea editorial es próxima a los intereses del PP provincial de Manuel Baltar- publicase varios audios en los que el regidor presume de conocer el mecanismo para blanquear dinero en B. En el primero de ellos habla, en concreto, con un interlocutor no identificado sobre cómo hacer legal 50.000 euros par la campaña electoral de su partido, la formación de derecha populista Democracia Ourensana. El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias a raíz de una denuncia presentada por el Partido Socialista. También el BNG lo ha judicializado, en su caso ante la Fiscalía General del Estado.

En las grabaciones, disponibles en la página web del rotativo, se oye a Jácome respondiendo a la siguiente pregunta: “Porque, joder, ¡tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas blanquear para poder gastarlo en campaña?”. El regidor afirma: “Yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”.

La conversación comienza cuando Jácome le relata a su receptor que “la ley te permite financiar con un máximo de 50.000”. “Nosotros con esa cantidad nos llega... Y... Oficial o B ¿no?”, continúa, a lo que su interlocutor responde con asombro sobre la dificultad de blanquearlo. Jácome entonces dice que “con donaciones [...] me hacen donaciones... No, yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”. Dos días más tarde, el periódico ha publicado la transcripción de un nuevo diálogo en el que el regidor de Democracia Ourensana asegura a su interlocutor -tampoco identificado- que van a hablar “de todo, de dinero negro o de lo que haga falta”.

Gonzalo Pérez Jácome ofreció este miércoles una larga rueda de prensa en la que afirmó que las grabaciones están editadas y manipuladas y se negó reiteradamente a comentar su contenido.

El Partido Socialista ha calificado lo ocurrido de “muy serio”. Francisco Rodríguez, su candidato a la alcaldía -la revelación de este audio se produce a 20 días de las elecciones municipales-, ha dicho que espera “que actúe la justicia”. Y ha relacionado las grabaciones de Jácome con los excesos al volante de Manuel Baltar, cazado a 215 kilómetros por hora en un coche oficial de la Diputación conducido por él mismo. “Estos dos responsables políticos actúan con impunidad porque han interiorizado que las instituciones les pertenecen”, critica. El BNG también ha vinculado ambos hechos y descrito la situación política de Ourense como “una emergencia social” provocada por un alcalde“faltón, intolerante y tirano que pide mordidas” y un presidente de la Diputación que “dirige la institución como si fuese su finca particular”. Su diputado en el Congreso, Néstor Rego, ha acompañado a su aspirante a la Alcaldía de Ourense, Luís Seara, a la Fiscalía General del Estado para denunciar los mismos hechos.