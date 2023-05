El BNG denuncia en la Fiscalía al alcalde de Ourense por los audios en los que presume de saber cómo blanquear dinero en B

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por los audios en los que presume de saber cómo blanquear dinero en B para la campaña y que ha publicado en los últimos días el diario local La Región. La formación atribuye al regidor de Democracia Ourensana —partido de derecha populista— los delitos de cohecho, financiación ilegal y blanqueo y apunta a la existencia de “una estructura organizada para el cobro de comisiones a empresas que se relacionan con el Ayuntamiento y cuyas percepciones, en metálico, se blanquean, al menos parcialmente, como donaciones de particulares a Democracia Ourensana”.

La oposición ataca el "silencio cómplice" del presidente del PPdeG con Baltar y Jácome

Más

La Región, cuya línea editorial es próxima a los intereses del PP de Manuel Baltar, ha publicado en los últimos días varios audios comprometedores para Jácome de los que se hace eco la denuncia. “¿Sabes lo que hizo el otro día con el de Extraco? Le iba a dar un dinero. Entonces le dijo: Te doy un 30.000 euros ‘pa’ vosotros. No, eran 70.000 euros....”, dice el regidor en uno de ellos. Posteriormente y ante el mismo interlocutor reconoce que con el sistema utilizado para la entrega se “oculta” que el destinatario real de la misma era el propio alcalde y no “el conseguidor”.

Según la denuncia, la relación entre las presuntas entregas y la actividad municipal “queda igualmente clara” en otras conversaciones publicadas. Por ejemplo, en la que Jácome afirma: “Es que ahora quedan ocho contrataciones más. Y dice Fran, es que es medio kilo, no podemos renunciar a él, medio kilo”. O en la que manifesta lo siguiente: “Llega el Collarte y nos ofrece dinero para la campaña y le dije, cuánto, cuánto nos dais. 30.000 euros tiene que ser a través de la UTE (...)”.

“Creo que deberíamos ir a lo grande y no en trapalladas de estas. A lo grande. Ahora nos dieron una subvención del comercio electrónico de dos millones y medio de euros, se lo quiere dar a los de Coruña y que nos den 200.000 euros. Hacedlo vosotros con unos amigos informáticos, hombre. Es mejor pillar así 800.000 euros de una vez que andar con caralladas”, sostiene Jácome en otro audio. Según el BNG, la consideración de dichas cantidades como “limosnas” sugiere “la verdadera magnitud y alcance de la actividad” supuestamente corrupta.

En la denuncia, la formación se basa en otros audios para afirmar que “parte de las cantidades recibidas se canalizan como donaciones de campaña electoral de Democracia Ourensana”. Se refieren, en este punto a las conversaciones en las que Jácome explica a un interlocutor que el diario no identifica lo que “está haciendo” para la campaña.

“La ley te permite financiar con un máximo de 50.000. Nosotros con esa cantidad nos llega... Y... Oficial o B, ¿no?”, afirma. Su interlocutor le responde entonces: “Y digo yo ¿y cómo vas a hacer? Porque, joder, ¡tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas a blanquear para gastar en campaña?”. En ese momento es cuando el alcalde se jacta de sus dotes en la materia. “Pues con donaciones de la gente. Se lo doy...”, dice, a lo que el interlocutor responde: “Pero es mucho dinero...”. Y Jácome: “Nooo, me hacen donaciones... No, yo de eso todo, a nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas”.

El BNG pide una actuación “urgente”

En declaraciones a los medios de comunicación, el candidato a alcalde Ourense por el BNG, Luis Seara, ha pedido a la Fiscalía que actúe “de forma urgente” ante la “escandalosa situación” que se está produciendo y para “evitar” tanto que se puedan “destruir pruebas” como el “quebranto al erario público”. “El concello de Ourense no puede seguir siendo la cueva de Alí Babá. La Justicia debe actuar”, ha aseverado.

Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha afirmado que el “panorama de corrupción” que, a su juicio, se vive en Ourense es “el legado del PP y de Alberto Núñez Feijóo”. “Fue el PP quien colocó a Jácome como alcalde de Ourense y quien sustenta a [Manuel] Baltar como presidente de la Diputación de Ourense. Feijóo tendrá que dar explicaciones de por qué permite que esto acontezca. Y si lo continúa permitiendo es evidente que ampara la corrupción”, ha añadido. Baltar, que además de presidente de la Diputación es líder del PP provincial, fue cazado hace 15 días a 215 kilómetros por hora al volante de un coche oficial en dirección Madrid. Está citado para un juicio rápido de nuevo este jueves tras maniobrar para aplazar la primera convocatoria.