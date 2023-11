El PSOE acusa a la Federación Galega de Fútbol de repartirse las entradas para el España-Italia femenino sin sacarlas a la venta

El 23 de noviembre a mediodía era el momento anunciado por la Federación Galega de Fútbol para que los aficionados pudiesen empezar a comprar las entradas para un partido que genera especial expectación: el encuentro de la selección femenina de España y la de Italia dentro de la UEFA Women's Nations League, que va a ser en el estadio pontevedrés de Pasarón el 1 de diciembre. Se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. Poco después, en las redes sociales de los organismos deportivos relacionados con el evento se multiplicaron los comentarios de personas mostrando su enfado porque, pese a conectarse a la hora prevista, no lograron un asiento. La polémica ha ido engordando en los últimos días: ni la Diputación de Pontevedra ni la federación han logrado dar una cifra de las entradas que se pusieron a disposición del público general. El PSOE provincial los acusa directamente de haber hecho un reparto previo y de no haber reservado ninguna para la venta.

El diputado socialista en el ente provincial Gorka Gómez critica la “opacidad total” sobre la gestión de las entradas: “Es mentira. No pusieron entradas a la venta, fue un paripé, un engaño masivo a la ciudadanía”. “Desconocemos si alguna persona logró comprar una entrada para el partido y tenemos razones sobradas para pensar que las entradas se repartieron, que es una cosa muy distinta”, dice en un comunicado, en el que ironiza con que “hay rumores de que Cuarto Milenio anda buscando a la única persona que logró entradas en la plataforma online”.

El mismo día que se abría la venta, la Federación emitió un comunicado en el que se felicitaba porque Pasarón registrará “un lleno total para gozar con las campeonas del mundo”. Ya empezaba a dar algunas explicaciones: la rapidez con la que se vendieron las entradas se debe a la “acogida extraordinaria, masiva”. Pero añadía: “Cierto es que más de la mitad del aforo del estadio ya no salió a la venta porque había sido adquirido por los clubs de fútbol femenino de Galicia mediante una promoción que siempre hace la Real Federación Española de Fútbol para este tipo de encuentros”.

No fue la única circunstancia, según el ente que dirige Rafael Louzán, que mermó el número de pases que salieron a la venta: se enviaron dos invitaciones a todos los clubs de la provincia “en reconocimiento al trabajo diario que realizan”, el aforo de Pasarón “se vio reducido considerablemente” por cuestiones como que no había butacas numeradas en varias zonas, que la visibilidad era reducida en otras y situaciones relacionadas con la seguridad. Como consecuencia, estará permitido que entren menos de 9.000 personas. La lista no termina aquí: “A esto debemos añadir los compromisos habituales institucionales y de esponsorización de un partido internacional o los espacios que ocupa la plataforma televisiva y la cuota de entradas que deben reservarse para la afición visitante”.

En ese momento, la Federación gallega dijo lamentar que “muchos aficionados se hayan quedado sin entrada”, aunque trasladó “al mismo tiempo” su satisfacción por la venta de todas las localidades disponibles. Después, Louzán defendió su conducta y manifestó que “lo importante es que toda niña federada de fútbol femenino que quiso estar en este partido va a poder estar”. El dato que citó entonces, según recoge el medio Pontevedra Viva, fue el de que las localidades disponibles totales eran “casi 8.000”.

Gorka Gómez cargó contra la inconcreción de las cifras. El aforo real de Pasarón, señala, es de 10.500 localidades. Si algo más de la mitad quedaron comprometidas con ese ofrecimiento a los clubs femeninos pontevedreses, queda por aclarar el destino de las “4.000 o 5.000 restantes”. El diputado socialista critica otro aspecto de la gestión: las personas que se habían registrado para que la Federación las avisase con un correo electrónico de que las entradas estaban a la venta nunca recibieron tal aviso. La explicación fue que hubo un fallo técnico en el servidor. Carga también contra la reacción de la Federación gallega, que bloqueó la posibilidad de responder a sus publicaciones en redes sociales tras las críticas. “Todo ello consentido y amparado desde una Diputación que demostró que no sabe gestionar los patrocinios deportivos”.

El episodio más reciente de la polémica que denuncia Gómez son las presiones que asegura que están recibiendo los equipos femeninos de la provincia para que firmen un “comunicado-tipo” en apoyo de la celebración en Pasarón del partido. Es un hecho “grave y vergonzoso”, sobre todo porque estos clubes, recalca, dependen de las subvenciones de la Diputación. Le pide a la Federación que “cese de inmediato en estas prácticas caciquiles”. Los socialistas pontevedreses han enviado una carta a Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, exponiendo lo ocurrido y en la que atribuyen la responsabilidad al ente provincial y a Rafael Louzán. Su gestión, dicen, “ha resultado ser un total disparate”. Le recuerda que Louzán está pendiente del resultado de un recurso contra una sentencia que lo inhabilita para ocupar cargos públicos y fue uno de los presidentes territoriales que el pasado verano salió en defensa de Luis Rubiales tras el beso no consentido que dio a Jenni Hermoso, si bien dio un giró pocos días después y pidió su dimisión.