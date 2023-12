Rueda defiende la sociedad mixta para las renovables pese a que el PSOE denuncia que nace de una ley “que no existe”

“Bueno, oye, algo tendremos que hacer, ¿no?”. El presidente de la Xunta ha querido hoy hacer un homenaje a ese meme extraído de su propio TikTok para justificar la puesta en marcha de Recursos de Galicia, la sociedad mixta impulsada por la Xunta, que el PSOE ve como un “chiringuito” sin seguridad jurídica.

En la sesión de control en el Parlamento, el portavoz socialista Luis Álvarez ha relacionado el nacimiento de esta empresa, con “más sombras que luces” y que surge “al amparo de una ley que no existe y que no se va a tramitar en esta legislatura” con la gestión de los populares en el sector eólico, que deja como balance, además de años de “paralización”, “112 contenciosos y 2.400 recursos que afectan a 64 parques”.

En su réplica, Alfonso Rueda recordó que el candidato socialista, Gómez Besteiro, había estado de “viaje de estudios” en Euskadi conociendo de primera mano un modelo que el propio gobierno vasco considera que Galicia “ha mejorado” -si bien Álvarez señaló que, allí, es público al 100% mientras la participación autonómica en Recursos de Galicia se queda en el 30%-.

Rueda aprovechó a Álvarez para “enviar un mensaje” a Pedro Sánchez: “Así no podemos seguir”. Según el presidente de la Xunta, la inversión energética en los cinco años de gobierno socialista es cinco veces menor que la del ejecutivo de Rajoy. Ha criticado además que “los mismos que quieren impedirnos que gestionemos nuestro litoral, nos vienen a decir que tenemos que tener política energética. La tendremos y ustedes, si no pueden ayudar, por lo menos no estorben”.

El Rueda “más lamentable”, según Pontón

El tono de precampaña subió con la pregunta de la nacionalista Ana Pontón, que acusó a la Xunta de “maquillar” las cifras sobre la sanidad pública mientras tiene “al 14% de los gallegos en lista de espera”. En su réplica, Rueda repasó todos los clásicos: los 20 años de diputada de la líder del BNG “sin gestionar un solo euro”, las manifestaciones “con banderas con la estrella roja”, que “los que mandan de verdad en el Bloque” son los que le imponen la agenda o, ciñéndose al tema “la manipulación de las cifras”.

“La de hoy es de las intervenciones más lamentables que le he escuchado en el Parlamento”, respondió Pontón que cerró sus dos turnos con la misma pregunta: “¿Va a hacer algo para mejorar la salud o va a seguir de campaña electoral, utilizando el cargo, los recursos públicos y la TVG para su promoción como candidato del PP?.

“El CIS de Tezanos no será sospechoso de beneficiarnos y dice que el 66% de los gallegos consideran que su sanidad es buena o muy buena”. “¿Que hay gente que espera más que lo debería? Por supuesto: autocrítica, autoexigencias, pero no datos falsos”, finalizó el presidente.