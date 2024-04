Rueda dice que en Galicia nadie plantea leyes que blanquean el franquismo porque no hay presión de Vox

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que, si sus compañeros de filas en el PP están impulsando en otras comunidades autónomas leyes “de concordia” en sustitución de las de memoria histórica, se debe a que han de plegarse a las exigencias de Vox, socio de gobierno en varios territorios. Y traslada su satisfacción por que “ese planteamiento” no exista en Galicia, en donde la formación de ultraderecha que dirige Santiago Abascal volvió a quedarse fuera del Parlamento en las elecciones autonómicas del 18 de febrero.

La comunidad gallega es de las pocas que no tiene una legislación propia en la materia y el anterior presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se refirió en varias ocasiones a Franco como “el general”, retrató la Guerra Civil como una “pelea de abuelos” e incluso se alineó con los intereses de los descendientes del dictador y votó en 2017 en contra de una iniciativa parlamentaria para que el Pazo de Meirás pasase a manos públicas.

Rueda, que en este momento ocupa su cargo en funciones, a la espera de su investidura la semana que viene y tras la boda del alcalde de Madrid, sitúa a sus compañeros de partido como defensores de leyes que evitan condenas expresas a la dictadura franquista por presiones de Vox y no por iniciativa propia: “El partido que está promoviendo estas iniciativas en otras comunidades autónomas aquí se presentó a las elecciones autonómicas y los gallegos opinaron. Y opinaron que no tenía que tener representación y tampoco sus iniciativas”.

El presidente gallego ha evitado también dar su respaldo a los textos que sus compañeros de partido están presentando en lugares como Castilla y León y ha considerado que decir si votaría o no una ley así sería hacer “elucubraciones sobre algo que no se va a producir porque los gallegos decidieron no dar ni la posibilidad”.