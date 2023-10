Siete promesas electorales que Alfonso Rueda ha hecho ya sin dar pistas sobre la fecha de las elecciones

Las elecciones autonómicas en Galicia asoman y la maquinaria electoral ya se ha puesto en marcha. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, va a acudir a las urnas por primera vez como candidato del PP y ya ha dado por iniciada la precampaña, aunque sigue sin aclarar cuándo acudirán los gallegos a las urnas. En clave de partido, a principios de octubre empezó una gira por Galicia: un autobús se desplaza por diferentes localidades e invita a cerveza –sin alcohol– a quienes se acerquen a charlar con el candidato. Dentro del objetivo de popularizar su imagen, ha aparecido como presidente del Gobierno gallego en varios programas televisivos de variedades en la televisión autonómica que controla. Primero acudió como invitado a Land Rober, uno de los espacios estrella de la Televisión de Galicia, emitido en prime time. Después intervino en un formato dirigido a personas mayores, en el que se encontró de “casualidad” en una carretera con Avelino, un jubilado que monta a diario en bicicleta.

Además, en las intervenciones de Rueda en el último mes se han sucedido los anuncios de tono electoral. Acudió al debate del estado de la Autonomía, el 9 de octubre, con un discurso con dos ejes fundamentales: la oposición al Gobierno central, en funciones, y una batería de anuncios de ayudas económicas directas que se van a aplicar en el año en el que se van a celebrar las autonómicas. No agotó todas las promesas en este foro. En las semanas siguientes detalló aspectos de cuestiones solo esbozadas y presentó ante los medios nuevas medidas. Estas son las siete principales.

Bonos para personas dependientes

Son dos tipos de ayudas, en ambos casos directas. La más cuantiosa es una aportación de 5.000 euros anuales a todas las personas dependientes que están siendo cuidadas en su casa por un familiar u otra persona. Según dijo la conselleira de Política Social, Fabiola García, esta ayuda se va a entregar con independencia de la renta.

El otro bono es una ayuda extra de 1.200 euros anuales para quienes ya estén ingresando una aportación para vivir en una residencia. Tampoco en este caso se tendrá en cuenta la situación económica del beneficiario. En total, estos dos bonos supondrán un desembolso de 150 millones de euros públicos en 2024. La primera de las medidas concentra el grueso del dinero, 97 millones de euros; mientras que para la otra se reservan 53. La Xunta calcula que llegarán en conjunto a unas 18.000 personas.

Carné +65

También lo avanzó Rueda en el debate sobre el estado de la Autonomía, pero apenas lo concretó, más allá de que va a tener un funcionamiento similar al del carné joven, pero está dirigido a las personas mayores. Hace unos días, en la sesión de control en el Parlamento, hizo un anuncio al respecto: va a permitir a todo el que tenga 65 o más años viajar gratis en los autobuses interurbanos de Galicia, que son los que dependen de la Xunta. Cuando el Gobierno central presentó los abonos gratuitos para el transporte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra ellos y dijo que eso suponía pagarle los cercanías a Juan Roig, presidente de Mercadona.

La conselleira de Política Social se reservó para sí la publicidad de una de las principales novedades que va a suponer este Carné +65, que le va a llegar directamente a casa a 700.000 gallegos: la Xunta va a crear una especie de Imserso propio con un programa de viajes dentro de España y al extranjero con descuentos.

El bono deporte

La Xunta dará 120 euros a las familias con menores de entre seis y 16 años que jueguen a deportes federados. El dinero se podrá destinar a comprar material necesario o para asistir a clases y actividades. Se trata de otra ayuda directa en la que el Gobierno gallego no va a considerar la renta de las familias. Los cálculos del equipo de Rueda son que los fondos van a llegar a unas 135.000 familias. Los presupuestos para 2024 le reservan a esta medida 16 millones de euros. El objetivo es que esté disponible ya en enero y, aunque está pendiente de concreción, se aplicará mediante descuentos del 80% en cada compra hasta que se agote el tope de 120 euros.

El presidente gallego defiende la universalidad de estas medidas mientras rechaza la gratuidad general de los libros de texto en Galicia. En lo que se refiere a ese material necesario para los estudios obligatorios opina que sí es conveniente revisar si una familia puede o no permitírselo sin ayudas públicas. La última vez que tuvo que responder a una pregunta al respecto. el jueves pasado, se agarró a la subjetividad: “Son ayudas diferentes. Es opinable, pero hay ayudas que considero que se pueden repartir sin tener en cuenta criterios de renta, otras que sí [han de tener en cuenta esos criterios] y otras que no deberían ni ser repartidas”.

¿1.900 viviendas para alquiler social?

Las viviendas protegidas entregadas se desplomaron con la llegada de Feijóo al poder en Galicia. Hubo años que, en el apartado de las destinadas al alquiler, la cifra se quedó a cero –en concreto, entre 2014 y 2017–. En su batería de anuncios en el debate de política general, Rueda aseguró que su Gobierno tiene “el compromiso de impulsar cerca de 1.900 nuevas viviendas públicas para alquiler”, a las que sumó otras 3.000 “de promotores privados”. De nuevo, el anuncio no fue acompañado de plazos ni más concreciones sobre dónde se van a desarrollar.

La cuota cero para autónomos

La Xunta va a asumir con fondos públicos las cotizaciones de los primeros 12 meses para las personas que se den de alta como autónomos en 2024. El presupuesto para ello con 9,6 millones de euros.

Más rebajas de impuestos

El Gobierno gallego ha recalcado que se mantienen el próximo año las rebajas fiscales aprobadas en años anteriores, entre ellas la exención del 50% que se aplica al impuesto de patrimonio, un tributo que solo pagan en Galicia unos 8.000 contribuyentes con un patrimonio medio de 6 millones de euros. Las novedades se concentran en vivienda y vehículos, de nuevo sin tener en cuenta el nivel de renta. El impuesto que se paga al comprar una vivienda usada se baja un punto, hasta el 8%, y el de transmisiones para la compra de vehículos de segunda mano se reduce del 8% al 3% y se elimina para el caso de coches eléctricos.

Psicólogos en los centros de salud

Los primeros meses de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta –relevó a Feijóo en mayo de 2022– estuvieron atravesados por las protestas de ciudadanos y profesionales por el deterioro de la sanidad pública, con listas de espera que no han recuperado los niveles prepandemia, demoras para conseguir cita con el médico de atención primaria y colapsos en varios servicios. Pero en su discurso en el debate del estado de la Autonomía, el presidente gallego no se detuvo en este sector y solo mencionó algunas medidas de continuidad en sus políticas. Aprovechó la cercanía en el tiempo con el Día de la Salud Mental para anunciar que en los próximos años se va a generalizar la incorporación de psicólogos clínicos a los centros de salud. Hasta el momento, la presencia de estos profesionales en la atención primaria se había limitado a solo algunos lugares. No ofreció cifras ni plazos. Las medidas de la Xunta en esta materia en los últimos años fueron consideradas insuficientes por el Movemento Galego pola Saúde Mental, que destaca que el plan gallego no logró reducir el impacto de los problemas de salud mental ni las tasas de suicidio. En esta última problemática y en el consumo de psicofármacos Galicia continúa en los primeros puestos en el Estado.