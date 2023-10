El presidente de la Xunta, sobre sus apariciones en programas de la TVG: “Me queda probar en los deportivos”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aparecido en las últimas semanas en formatos de programas televisivos que no son los habituales para su cargo: uno de los programas estrella de entretenimiento de la Televisión de Galicia, el Land Rober, y un espacio de fin de semana dirigido a personas mayores. Esta potenciación de su imagen en los medios públicos ha provocado críticas en la oposición, que considera que está habiendo una “promoción” del que va a ser el candidato del PP en unas inminentes elecciones autonómicas y ve “un escándalo” esta gestión. El propio Rueda ha replicado considerando que a BNG y PSdeG “no les gusta nada” y que ahora le queda “probar con los [programas] deportivos”.

Rueda niega que haya “ninguna previsión” detrás de este incremento de su presencia fuera de los informativos. “Lo que pasa es que la oposición se pone muy nerviosa: si aparezco en los informativos no les gusta, si aparezco en los programas de entretenimiento no les gusta”, dijo, en respuesta a una pregunta sobre si tiene en agenda más intervenciones en espacios de entretenimiento de los medios públicos gallegos. “Lo siento mucho, no puedo contestar a si voy a seguir saliendo, no está previsto”, señaló. Insistió en que “no responde a ningún plan”.

La presencia en la televisión pública del presidente gallego, que se va a enfrentar por primera vez a las urnas como el candidato del PP en unas autonómicas, ha dado un salto en las últimas semanas con su participación en espacios fuera del ámbito informativo. A meses de la cita electoral, sobre la que sigue sin anunciar fecha, la maquinaria está en marcha. Coincidiendo con el debate sobre el estado de la Autonomía, Rueda hizo una batería de anuncios de ayudas económicas directas, centradas sobre todo en los mayores.

En lo que respecta al partido, al empezar el mes de octubre arrancó también una campaña para dar a conocer a Rueda: un autobús recorre Galicia e invita a cerveza sin alcohol a quien se acerque a charlar con el candidato.