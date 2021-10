Estos son los sueldos de los alcaldes gallegos: los más altos superan los 70.000 euros y 12 no cobran nada

Los alcaldes de Pontevedra y Vigo encabezan, por este orden, la lista de los que han recibido sueldos más altos en 2020 en Galicia. Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) percibió 72.566 euros por su gestión en el Ayuntamiento pontevedrés y Abel Caballero (PSOE) ingresó 70.775 euros en Vigo. Los siguientes sueldos más elevados son el del regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), con 69.926 euros; el de la de A Coruña, Inés Rey (PSOE), con 69.218 euros; y el de la de Lugo, Lara Méndez (PSOE), con 68.361 euros. En este buscador se pueden encontrar todos los resultados:

Los datos los acaba de actualizar el Ministerio de Hacienda en una serie de documentos en los que recoge que 12 alcaldes gallegos no ingresan ningún sueldo por esta labor. Casi todos ellos están al frente de ayuntamientos pequeños. Solo dos superan los 10.000 habitantes: As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y O Barco de Valdeorras (Ourense). Del listado quedan excluidos 39 ayuntamientos gallegos que no han remitido esta información.

Los salarios de los alcaldes se aprueban en pleno y dependen de la población del municipio. Tras las elecciones locales de 2019, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) actualizó la guía para la constitución de las administraciones locales, en la que se incorpora una tabla de máximos retributivos para los cargos con dedicación exclusiva: van de 106.130 euros anuales para municipios de más de medio millón de habitantes a 42.452 para los que tienen entre 1.000 y 5.000 vecinos. Por debajo del millar de habitantes, los alcaldes no pueden tener dedicación exclusiva, lo que quiere decir que o no cobran nada, o tienen una dedicación parcial por la que ingresan cantidades inferiores a las de la tabla.

Los regidores, sin embargo, pueden tener dedicaciones parciales por otros motivos, como ocupar otros cargos. Dentro de este apartado, el sueldo más abultado de entre los alcaldes gallegos que no tienen dedicación exclusiva es el de Telmo Martín (PP), al frente de la Corporación de Sanxenxo (Pontevedra), con algo más de 17.000 habitantes. El año pasado percibió 48.600 euros, el quinto salario más alto entre los alcaldes con dedicación parcial de toda España y por encima del de regidores con dedicación exclusiva en municipios más grandes, como el de Ferrol (65.000 habitantes), en donde Ángel Mato cobró 40.000 euros el año pasado.

Las retribuciones son dispares entre los diferentes ayuntamientos gallegos. En municipios de población similar las oscilaciones pueden ir de los 30.064 euros del alcalde de Vilamartín de Valdeorras (Ourense, 1.812 vecinos), Enrique Álvarez, a los 39.200 de la alcaldesa de Boimorto (A Coruña), María Jesús Novo, que ocupó titulares a principios de año por vacunarse en el turno de las residencias de mayores pese a no desempeñar un trabajo sanitario.