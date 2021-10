La Xunta se resiste a resumir sus prioridades para los Next Generation en "dos o tres proyectos" como pide el Gobierno

La Xunta de Galicia no está por la labor de contribuir a la elaboración de un mapa ordenado que permita al Gobierno central distribuir las inversiones de los fondos Next Generation de manera eficiente. El pasado 16 de septiembre la vicepresidenta, Nadia Calvino, pidió a las comunidades autónomas que limitasen a "dos o tres" proyectos su apuesta estratégica para la aplicación de los fondos. Ahora, la Xunta responde que eso no es posible.

El encargado de lanzar el mensaje ha sido el director del Instituto de Promoción Económica (IGAPE), Fernando Guldrís, durante una comparecencia parlamentaria. Guldrís ha defendido que la candidatura gallega "es una de la más ambiciosas" con "un amplio abanico de proyectos" después de "un trabajo serio y coordinado". A modo de ejemplo, ha citado propuestas como una fábrica de fibras textiles, un centro de generación de biogás, la iniciativa Autoáncora y una incubadora de fármacos, entre otras.

Además, el responsable del Igape ha reclamado al Gobierno que Galicia pueda "competir en igualdad de condiciones" con criterios "transparentes" y a través de la "cogobernanza". Guldrís ha respondido al encargo de Calviño afirmando que la candidatura gallega "no se puede resumir en dos o tres proyectos".

Más de 350 proyectos gallegos

Frente al criterio marcado por el Gobierno central, el equipo que dirige Alberto Núñez Feijóo ha apostado por llenar hojas de Excel con nombres de empresas y posibles proyectos. A principios de año esa lista ya estaba por encima de los 350 proyectos y Feijóo anunciaba que esos planes aglutinaban inversiones cercanas a los 20.000 millones de euros. Pese a las recomendaciones de la vicepresidenta económica, la Xunta se niega a tachar nombres en su lista de proyectos e insiste en que resumir en una terna el plan gallego para acceder a los fondos europeos es imposible.