Yolanda Díaz destaca que una “referencia” como Inditex “se adelante” a los planes del Gobierno para reducir la jornada

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que el “pacto de articulación en materia industrial” de Inditex “ya se adelante a las previsiones del Gobierno” sobre la reducción de la jornada laboral, una “muy buena medida” ya que “las empresas referencia, como es ésta, ayudan a que otras se sumen a este cometido”.

Díaz visitó este lunes la sede del gigante textil en Arteixo (A Coruña) “como hago con absoluta normalidad en otros sectores” para “conocer de primera mano el modelo de producción” de las prendas “que salen desde Galicia para el mundo”. Agradeció la posibilidad de hacerlo tanto a la dirección de la compañía como al comité de empres, con quien también se reunió y abordó “muchas situaciones, singularmente la reducción de la jornada laboral”.

En ese encuentro, la vicepresidenta comprobó cómo dicho pacto de articulación, “que ya se ha firmado”, va “en la línea” de la mesa de diálogo social. “Estoy convencida de que hay mimbres suficientes para llegar a un acuerdo, sobre todo porque va a mejorar la productividad”.

Según adelantó, la siguiente convocatoria de la mesa se centrará en un plan de acompañamiento a las pequeñas empresas, las que pueden contar con mayores dificultades para reducir las 40 horas semanales a las 37,5 que propone el ejecutivo. El objetivo es que la jornada laboral “sea la misma, con independencia del tamaño de las empresas o de los sectores”. Y aunque defendió la “absoluta discreción” con las que lleva las negociaciones, sí admitió que entre las medidas del plan habrá “bonificaciones”.

La vicepresidenta insistió en que el trabajo de su Ministerio “va de vivir mejor, y creo que esto es muy importante”. Se mostró convencida de que “hoy hay productividad suficiente para que la gente pueda trabajar un poquito menos” y que toca “acompasar el tiempo de vida con mejores salarios”. Por eso, “en nada” convocará a la comisión de expertos para seguir subiendo el salario mínimo interprofesional.

Bajas laborables flexibles: “No se perderán derechos”.

Díaz quiso enviar un mensaje de “tranquilidad” sobre las bajas laborables flexibles. “No va a haber modificaciones que empeoren lo que hoy es un derecho fundamental de los trabajadores, no sujeto ni a condiciones de pluriactividad ni de parcialidad”. “Los trabajadores cotizan para tener derecho a la salud y con la salud no se juega”, añadió, antes de destacar que se encontraba en una empresa “que dedica parte de sus fondos a la prevención”. “Con los derechos de todos ustedes, el Gobierno no va a jugar”, respondió apelando directamente a los periodistas.

La vicepresidenta respondió también al cambio legal que permitirá la reducción de las penas de los presos de ETA, que circunscribió a la “transposición” de una directiva europea aprobada por unanimidad, “incluida la extrema derecha”. Y en el aniversario del ataque de Hamás a Israel, emitió una “condena absoluta” tanto a aquella acción como “a lo que hemos vivido en Irán”, pero también “al genocidio que estamos viviendo a diario en Palestina”. Para la vicepresidenta, “ni la legalidad ni el derecho internacional son relativizables”, por eso reclama “avanzar” en materias de sanciones a los países que las incumplen.