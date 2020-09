Qué hacer para que el gato no arañe el sofá

View this post on Instagram

¿Tu gato araña el sofá? ¡Prueba esto! 😼 🐱 Primero: RESPIRA. 🧘🏽Y recuerda que tu gato no lo hace por fastidiarte. Por mucho que pueda molestarnos, ARAÑAR el sofá (u otro mueble), es un comportamiento felino natural, que le hace SENTIR BIEN, le ayuda a estirarse y además le permite marcar su TERRITORIO (vuestra casa) 🏠 con rastros visuales y mensajes olorosos (químicos), ya que tiene glándulas de olor entre las almohadillas de sus patas. 🐾 🐱¿Pero tiene que hacerlo en tu sofá? No, si le enseñas que hay sitios mucho mejores que puede arañar. ¡Empieza por aquí! • Dale algo que le guste rascar más. Es decir: varios rascadores felinos adecuados, y de un material que le guste: los hay de cuerda, de cartón, o de tela. • Los rascadores tienen que ser estables: que no se muevan cuando tu gatito los use. ¡Y altos!: mi recomendación es que tengan al menos 90 centímetros de altura. 🐱 No, un único rascador no es suficiente. Tener varios aumenta las posibilidades de que los use, y se olvide del sofá. ¡Justo lo que quieres! Purrr Si aun así, tu gatito no deja de arañar el sofá; te aconsejo contratar unas sesiones de comportamiento felino para redirigir el comportamiento o encontrar las causas que lo motivan; porque puede ser el miedo o un problema de estrés. El esfuerzo merecerá la pena; y tu gato te lo devolverá con felices caricias de bigotes; 🐱 ¡Compártelo con un amigo para que lo ponga en práctica! Con cariño, Eva. #gatos #rascadores #etologiafelina #comportamientofelino #catbehaviour #catexpert #catbehaviourist #muebles #problemasdecomportamiento #consultasdecomportamientofelino #cats #etologia #gatosfelices #gatitos #gatosdeinstagram #gatificando #gatificar #catify