Guía útil para disfrutar de las Perseidas 2024 en Madrid: dónde y cuándo ver la lluvia de estrellas

Las estrellas fugaces de las Perseidas, popularmente conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, surcarán el cielo madrileño un agosto más, ofreciendo su máximo esplendor esta noche. Aunque el fenómeno astronómico podrá observarse hasta este jueves, durante la madrugada del 12 al 13 de agosto se producirá la lluvia de estrellas más multitudinaria.

Las condiciones lumínicas no serán las mejores, ya que la luna, que se encuentra en fase creciente, solo permitirá ver las más brillantes. Sin embargo, sigue tratándose de una oportunidad única para observar el cielo nocturno de la ciudad y pedir algún que otro deseo. Encontrarlas será difícil, pero no imposible.

Para facilitar su avistamiento, hemos recopilado información sobre los lugares con menor contaminación lumínica en la capital para ver la lluvia de estrellas, las razones por las que influirá la fase lunar y algunas curiosidades de este fenómeno. Esto es todo lo que debes saber para disfrutar de las Perseidas en Madrid:

¿Dónde ver las Perseidas en Madrid?

A pesar de que las condiciones no acompañarán debido a la fase creciente de la luna, los expertos recomiendan escapar de la contaminación lumínica artificial de la capital y buscar un entorno con un horizonte lo más despejado posible. También es importante situarse en un espacio que no esté rodado de montañas para no perder de vista parte del cielo.

Entre los lugares más recomendados para ver la lluvia de estrellas en la Comunidad destaca el pico de Peñalara, en la sierra de Guadarrama, la cumbre más alta de la región. Se encuentra a una hora en coche de la capital, aunque también es posible llegar en transporte público con el autobús 691 desde Moncloa. En estas fechas muchas familias suben a la montaña para disfrutar de las estrellas y acampan aprovechando sus frescas temperaturas, toda una experiencia de la que disfrutan grandes y pequeños.

Para aquellos que no tienen tanta experiencia subiendo montañas, Buitrago de Lozoya es una gran opción. No hay edificios ni árboles que entorpezcan la búsqueda de estrellas, por lo que es un espacio perfecto para los astrónomos menos experimentados. Este paraje natural se encuentra a tan solo una hora de Madrid en coche.

Robledo de Chavela, también ubicado en la sierra de Guadarrama, es otro de los lugares más frecuentados para ver las Lágrimas de San Lorenzo. Este municipio alberga el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid de la NASA, desde el que se han seguido numerosas misiones espaciales. Su situación estratégica permite ver con claridad el cielo y disfrutar de este fenómeno astronómico sin problema.

De la misma forma, otros espacios naturales desde los que también se podrá disfrutar con claridad de las Perseidas son la Pedriza, el Pantano de San Juan, la estación de Valdesquí en Rascafría o la Silla de Felipe II en El Escorial.

Para aquellos que no tengan la posibilidad de alejarse de la capital, la comunidad astronómica recomienda probar suerte en algún parque de la ciudad que no reciba mucha luz directa. El Cerro del Tío Pío, Casa de Campo, Planetario, el parque forestal de Valdebernardo o el Templo de Debod son algunas de las zonas desde las que la contaminación lumínica es menor.

¿Cómo influye la luna?

Este año, la cita astronómica coincide con la fase creciente de la luna. El divulgador de Astronomía del Planetario de Madrid, Cesár González Arranz, detalla en declaraciones a Europa Press que se dificultará su avistamiento, al menos, “durante la primera parte de la noche”. Al encontrarse en un momento de crecimiento, su luz es más potente y empeora la visión del cielo.

A pesar de las dificultades para su avistamiento, el experto del Planetario de Madrid asegura que es importante el momento de la observación. En este sentido, González recomienda comenzar a observar el cielo a partir de las doce de la noche o una y media de la madrugada, para intentar sortear la luz de la luna.

¿Se podrán ver a simple vista o hará falta telescopio?

Los expertos apuntan que no será necesario llevar ningún instrumento óptico, “únicamente una esterilla o una tumbona en un lugar oscuro, tumbarse en el suelo y mirar en todas las direcciones del cielo, no solamente hacia el radiante, de donde parecen provenir las estrellas fugaces, porque pueden aparecer en cualquier lugar del cielo”.

¿Cómo localizar las estrellas fugaces?

Para poder ver estas estrellas fugaces hay que atisbar la constelación de Perseo. Si se desconoce dónde está, lo más recomendable es mirar hacia el noroeste. Al principio de la noche, los interesados podrán reconocer la constelación de Casiopea, que tiene forma de W, y justo debajo de ella estará la de Perseo.

¿Cuál es el mejor momento para verlas?

A partir de medianoche.

¿Cuántas estrellas fugaces surcarán los cielos?

Respecto al índice de actividad de las Perseidas para este año, González ha afirmado que “está en la media de otros años”, con una previsión 100 meteoros por hora. “Siempre se suele dar una media, porque realmente no se sabe cuál es la tasa de estrellas fugaces por hora cada año, pero siempre se suele dar una estimación de unos 100, con una variación que oscila entre 80 meteoros a la hora y 500, que es una barbaridad”, ha explicado en declaraciones a Europa Press.

¿Por qué se produce este fenómeno?

Esta cita anual con las estrellas se repite cada mes de agosto, coincidiendo con una de las fiestas más populares de Madrid, San Lorenzo. La explicación de esta afamada lluvia de meteoros se encuentra en los restos de un cometa llamado Swift-Tuttle, que en su trayectoria alrededor del Sol va dejando material en una zona que la Tierra siempre atraviesa en estas fechas. La noche del 12 al 13 de agosto este fenómeno alcanza su punto más álgido y da lugar una reacción de gases que originará luminosidades casi mágicas.