M-Clan, Taburete, Macaco y Seguridad Social entre los platos fuertes de las fiestas de Boadilla

Las fiestas en honor a la Virgen del Rosario de Boadilla del Monte tendrá como plato fuerte la ocasión los conciertos gratuitos de M-Clan, Macaco y Seguridad Social, así como la actuación del grupo Taburete, que hará una parada en la localidad dentro de su gira nacional

Lo castizo, según la Generación Z: cómo reconectan los jóvenes con la tradición en La Paloma y otras fiestas de Madrid

Saber más

En concreto, Willy y Antón pararán en la localidad en el marco de la gira de su quinto álbum, Caminito a Matadero, tras seis años de trayectoria y conciertos por todo el mundo. Será el jueves 29 de septiembre a las 21.30 horas en la carpa municipal del Recinto Ferial.

La entrada para los empadronados en Boadilla costará 10€, mientras que los no empadronados pagarán 20€ por cada localidad. El descuento para el vecino se obtiene introduciendo el DNI en el apartado “Código promocional” de la web en la que se compran las entradas. El número máximo de localidades que se pueden adquirir con descuento es de dos por cada DNI válido. No hay límite para los no empadronados, que podrán adquirir tantas entradas como deseen, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Conciertos gratis y actividades de todo tipo

De manera paralela, el Ayuntamiento ha programado otras conciertos de carácter gratuito, con entrada libre hasta completar aforo (no es necesario sacar entrada), y se ofrecerán también en la carpa municipal.

En concreto, el viernes 30 de septiembre actuará M-Clan, a las 23.00, una actuación que vendrá precedida por la animación de El Pulpo, a las 21.00, y que tendrá como continuidad a Gafapasta a partir de la 1 de la madrugada. El sábado será el turno de Macaco, a partir de las 23.00. Su concierto irá precedido de Flores en Ártico, dos horas antes, y dará paso a Rey Louie a partir de las 00.30 horas. Ese mismo día, The Forteenagers actuarán a las 22.00 en la plaza de la Cruz.

Las fiestas se cerrarán el domingo día 2 de octubre con un concierto de Seguridad Social, a las 21.30 horas, y el tributo Remember Queen a las 23.30 horas. Por la mañana, los más pequeños podrán disfrutar del festival infantil El Rey León, a las 12.30 horas. Durante todos los días, una vez finalizados los conciertos, habrá animación de DJ hasta las 6.00 horas, excepto el domingo, día en que la carpa cerrará a las 4.30 horas