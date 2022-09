Opciones culturales con oferta para jóvenes y estudiantes en Madrid

La vuelta a clases y a cualquier tipo de jornada laboral siempre se hace cuesta arriba, sobre todo cuando se trata del caluroso y extenso septiembre. Pero mejor no ponerse dramático. Antes de marcarse un “wake me up when September ends”, siempre se puede ir organizando el listado de lugares a los que darle alguna que otra visita en el nuevo curso. Madrid rebosa de cultura por cada esquina, y, en tiempos de estudiantes que deciden comer pasta tres veces a la semana para llegar a fin de mes, por una situación precaria innegable sumada a un alquiler que deja sin aire en la capital: ahí van algunas opciones para su buen entretenimiento.

Guía útil de supervivencia y adaptación para universitarios que vienen a estudiar a Madrid

Saber más

Asimismo, también se recomienda leer la alternativa de cultura juvenil con entradas gratis aseguradas para numerosos teatros y espacios culturales con el Joven Bono Cultural, para jóvenes de 16 a 26 años. Y para llegar hasta todas ellas, mejor recordar que existe el abono joven (hasta los 26 años) por 10 euros al mes desde septiembre de 2022, entre otras opciones a tener en cuenta para aquellos recién llegados. Bueno, bonito y, por encima de todo, barato.

Triángulo del Arte

Como el Triángulo de las Bermudas, pero artístico y en Madrid. Y sin necesidad de que desaparezca nadie. Los tres museos que engloban esta famosa trinidad cultural son el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. En el primer caso, el Prado ofrece sus entradas gratuitas a estudiantes entre 18 y 25 años, estudiantes mayores de 25 años de grado y posgrado en rama de arte y a precio reducido de 7,50 euros en titulares del carné joven. Por supuesto, cabe mencionar el horario de gratuidad aplicado a todos los públicos de lunes a sábado de 18.00 a 20.00, y domingo y festivos de 17.00 a 19.00 horas.

El Reina Sofía, por su parte, ofrece acceso gratuito a su contenido para menores de 18 años, estudiantes entre 18 y 25 años de cualquier titulación (se recomienda a los alumnos extranjeros presentar el carné internacional de estudiantes, ISIC) y a aquellos estudiantes mayores de 25 años que cursen estudios de Grado y Posgrado en Bellas Artes, Conservación y Restauración, Historia e Historia del Arte. Asimismo, también disponen de esta opción las personas titulares del carné joven o documento equivalente, y titulares del Abono de Transporte de la Comunidad de Madrid, hasta la fecha en que se cumplen 26 años (se deberá presentar el abono y el DNI en la taquilla exprés).

En el caso del Museo Thyssen-Bornemisza, la entrada gratis queda para desempleados, amigos del museo, jóvenes menores de 18 y aquellos que posean el carné joven, mientras que los estudiantes pueden entrar por 9 euros.

Teatro Español y Naves del Español

Los impresionantes interiores de estas zonas envuelven al visitante por medio de una Sala Principal, el Salón de Té, la Sala Fernando Arrabal, el Café Naves Matadero, El Parnasillo, la Sala Max Aub. Un edificio cuya historia se remonta al siglo XVI hasta la reciente adecuación de varias naves industriales que abarcan el Teatro Español y Naves del Español en Matadero.

Multitud de obras clásicas, como las más shakespearianas (como La Tempestad o Queen Liar), pasando por Valle-Inclán, exposiciones y obras que invitan a la reflexión, son las opciones de las que se pueden disfrutar tanto en Matadero como en el gran Español con el que ya soñaba Lorca en sus días. Desempleados acceden con un 20% de descuento, martes y miércoles todos entran con la reducción del 25% y, por último pero no menos importante, el mayor beneficio se lo llevan jóvenes entre 16 y 26 años inscritos en el JOBO (solo en las sesiones de martes a viernes, si hay aforo disponible).

Dónde: Teatro Español en calle Principe, 25; Naves del Español en Matadero, Paseo de la Chopera, 14

Teatro Español en calle Principe, 25; Naves del Español en Matadero, Paseo de la Chopera, 14 Más información en la página web

Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de Villa

El edificio más importante de este centro cultural fue y continúa siendo la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico. Entre las calles Jorge Juan y Goya, la antigua fábrica de la Moneda daba con las fachadas de sus dos edificios más importantes, construidos por el arquitecto Jareño, y actualmente se encuentra situado en el circuito de arte más importante de la ciudad: en pleno eje Prado-Recoletos, junto a la Biblioteca Nacional, Museo del Prado, Centro de Arte Reina Sofía, Museo Thyssen, Museo Arqueológico y Palacio de Congresos.

Consta de tres espacios culturales, la Sala Guirau (Teatro), la Sala Jardiel Poncela y la Sala de Exposiciones. Jóvenes con Carné Joven, desempleados y, especialmente, aquellos que tengan su inscripción de JOBO.

Dónde : Plaza de Colón, 4. Taquilla: Casa de la Panaderia, Plaza Mayor, 27

: Plaza de Colón, 4. Taquilla: Casa de la Panaderia, Plaza Mayor, 27 Más información sobre espectáculos y exposiciones (precios sujetos a cada oferta) en la página web

Palacio Real de Madrid

Bien es sabido que la realeza de las cortes europeas de la Edad Moderna abundaban de sus lujos, y los reyes españoles contaban con ese privilegio de pasearse de arriba a abajo entre sus diferentes -y no tan humildes- moradas, en las que pasaban mucho tiempo fuera de la capital. Cada parte del año la pasaban en uno de los Reales Sitios en torno a Madrid: primavera en Aranjuez, verano en Valsaín y La Granja, otoño en El Escorial, invierno en El Pardo y en Madrid. Y los visitantes pueden recrearse la fantasía real mientras caminan por sus pasillos y jardines.

La entrada al Palacio Real de Madrid es de acceso gratuito para alumnos de Centros educativos establecidos en edificios del Patrimonio Nacional o de los Reales Patronatos y, asimismo, los horarios de gratuidad para ciudadanos de la Unión Europea residentes, y portadores de permiso de trabajo en dicho ámbito, y ciudadanos iberoamericanos (con previa acreditación de nacionalidad o permiso de residencia o trabajo) es de 17.00 a 19.00, de lunes a jueves. El acceso al público está permitido hasta una horas antes del cierre del monumento (a las 18.00 horas).

Dónde : Madrid, San Lorenzo del Escorial, Aranjuez

: Madrid, San Lorenzo del Escorial, Aranjuez Más información sobre entradas y eventos en la página web

Círculo de Bellas Artes

Esta institución se fundó en abril de 1880 gracias a los esfuerzos de un reducido grupo de artistas. En sus orígenes se trataba de una sociedad bastante restringida, pero con difusión de ámbito cultural. Actualmente ha desarrollado su gran labor de alcance internacional en el campo de la creación y la difusión cultural, en cuyo interior se tiene lugar todo tipo de actividades que abarcan desde las artes plásticas hasta la literatura pasando por la ciencia, la filosofía, el cine o las artes escénicas, incluido el mismísimo Baile de Máscaras tan mítico del febrero en la capital.

La entrada general del CBA viene de la mano del acceso a la mítica azotea y las salas de exposiciones a cinco euros para todos los visitantes (lunes a domingo), y a cuatro euros para quien tenga Carné Joven.

Dónde : Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá, 42

: Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá, 42 Más información en la página web

CaixaForum de Madrid

Situado en el corazón de la ciudad, junto al llamado triángulo del arte (Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía). Su edificio fue remodelado en 2002, ampliado y diseñado para fundirse con su entorno. ¿Quién no ha pasado por la zona y se ha quedado embobado con la extensa pared de plantas (su “jardín vertical”) que encabeza el edificio...? Con su gran aportación y difusión de la cultura, apuestan por una divulgación del conocimiento, las artes y la ciencia como agentes de mejora social, por medio de numerosas exposiciones llevadas a lo largo del año.

Su acceso es gratuito en todas las exposiciones para Clientes de CaixaBank (o Bankia, ahora englobado), poseedores del Carnet Joven Europeo o menores de 16 años, con acceso gratis para todo el mundo los días 15 de mayo (San Isidro), 18 de mayo (Día Internacional de los Museos) y 9 de noviembre (día de Nuestra Sra. de la Almudena).

Dónde : Paseo del Prado, 36

: Paseo del Prado, 36 Más información en la página web

Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque se ejecuta como “espacio de acceso a la cultura contemporánea a través de una programación diversa”, abierto a toda la ciudadanía de Madrid. Con muchas de sus exposiciones de carácter gratuito, traen una oferta de la mano del teatro, la danza, la palabra, la performance, el lenguaje musical, audiovisual y plástico, con el objetivo de crear un contexto para la reflexión. Además, suele ser el corazón de las actividades celebradas durante Veranos de la Villa en Madrid.

Para aquellas ofertas de pago en el centro, los estudiantes también pueden optar a una entrada reducida, con previa presentación de la correspondiente documentación acreditativa. Estos descuentos sólo es posible aplicarlos en las entradas compradas en la taquilla de Conde Duque y, asimismo, los poseedores del Joven Bono Cultural tienen acceso gratuito a algunas actividades.

Dónde : Calle Conde Duque, 11. Metro: Ventura Rodríguez

: Calle Conde Duque, 11. Metro: Ventura Rodríguez Más información sobre espacios y exposiciones en la página web

El Ayuntamiento de Madrid: CentroCentro

Todos conocen el Palacio de Cibeles y su arquitectura original, construida a principios del s.XX, así como sus antiguas funciones como Palacio de Comunicaciones y el contexto socio-histórico en el que se construyó. Actualmente se pueden acceder a visitas guiadas gratuitas, con la edad que sea.

Surge como espacio de encuentro intercultural, con exposiciones que recorren desde el diseño y la ilustración, arquitectura y urbanismo, poesía y literatura, hasta unas salas de estudio altamente recomendadas para aquellos estudiantes que quieran un buen sitio, con buenas vistas, para centrarse en sus labores. Para acceder a su mirador (3 euros), no obstante, carecen de tarifas reducidas para jóvenes y estudiantes.

Dónde : Palacio de Cibeles, Plaza de Cibeles, 1

: Palacio de Cibeles, Plaza de Cibeles, 1 Más información en la página web

Carné de socio para todas las bibliotecas públicas

Con solo solicitarlo por formulario online o en cualquiera de las bibliotecas públicas de la Comunidad, se puede consultar gratuitamente todo tipo de documento en cualquier soporte, acceder gratuitamente durante un máximo de una hora a internet, la participación en actividades culturales exclusivas de cada biblioteca y usar el Préstamo Intercentros por medio de cualquier biblioteca madrileña. Aunque a esta opción accede cualquier ciudadano, es altamente recomendable para los más mareados durante el transcurso de su grado, posgrado o similares.

Como consejo extra: estrenar ese carné desde la Biblioteca del Parque del Retiro (Eugenio Trías, P.º de Fernán Núñez, 24, Metro Ibiza), donde el estudio y las tareas se compaginan con un ambiente rodeado por los frondosos árboles que rodean esa arquitectura, construida con paredes de cristal que transparentan las vistas al parque.