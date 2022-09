Los 14 musicales imprescindibles para la nueva temporada en Madrid: de Mamma Mia a Matilda

La Gran Vía de Madrid y sus teatros aledaños estrenan temporada con muchas novedades en el terreno musical. Solo hace falta elegir bien la obra de la que se disfrutará, dejarse llevar por su melódica trama y... listo para revivir las diversas aventuras que se proponen en el siguiente listado.

Desde obras tan queridos y populares como Mamma Mia, pasando por revelaciones como la mágica Matilda, hasta llegar al Cantando bajo la lluvia más clásico, para gustos, musicales.

Matilda: el musical

¿Quién no ha soñado con adentrarse en las aulas junto a Matilda y provocar toda una revolución estudiantil bajo las duras reglas de su directora? O jugar con los cereales por la mañana y limpiar la casa por arte de magia. El musical está unánimemente reconocido como una de las producciones más difíciles de poner en escena debido a su gran complejidad, al gran número de niños que requiere y a las extraordinarias aptitudes que han de tener para poder desarrollar sus personajes.

Este multipremiado musical de la Royal Shakespeare Company basado en la novela de Roald Dahl, autor que ha vendido más de 250 millones de libros, es uno de los musicales contemporáneos más premiados y lleva representándose, con gran éxito, 12 años en Londres. En Broadway estuvo en cartel 4 años con más de 1.500 representaciones. En Madrid, llega con la mejor vuelta al cole posible, como lo demuestra su ingeniosa protagonista.

Dónde : Nuevo Teatro Alcalá, C. de Jorge Juan, 62

: Nuevo Teatro Alcalá, C. de Jorge Juan, 62 Precio : desde 23,06€

: desde 23,06€ Cuándo : de martes a domingo, del 22 de septiembre al 27 de noviembre

: de martes a domingo, del 22 de septiembre al 27 de noviembre Entradas y más información en la página web

Charlie y la Fábrica de chocolate

El mundialmente famoso Willy Wonka acaba de abrir las puertas de su misteriosa fábrica en Espacio Ibercaja Delicias en Madrid. El joven Charlie Bucket, y otros cuatro ganadores del billete dorado, vivirán una experiencia que los cambiará para siempre. Guiados por los famosos trabajadores de la fábrica, los Oompa-Loompas, descubrirán el mundo imaginario de Wonka, donde habrá cascadas de chocolate, ardillas locas, un gran elevador de cristal y muchas sorpresas más.

El musical, con dos horas y veinte minutos de duración se estrenó por primera vez en el West End de Londres en 2013, rompiendo récords de taquilla hasta 2017. Después de varias temporadas exitosas, el musical llegó a Broadway en 2017 y giró por Estados Unidos en 2018; en 2019, inició su tour por Australia y hasta 2021, visitando Sydney, Melbourne, Brisbane y Perth. El musical se adaptó a otros idiomas y, en 2019, se estrenó en Milán y Noruega; en 2021, llegó a Brasil, Francia y Dinamarca. Y desde el 17 de septiembre, en Madrid. Así que mejor hacerse con ese boleto dorado y adentrarse en las lecciones que los traviesos Oompa-Loompas aguardan para su nuevo y curioso espectador.

Dónde : Espacio Ibercaja Delicias, Paseo de las Delicias, 61

: Espacio Ibercaja Delicias, Paseo de las Delicias, 61 Precio : desde 22,50€

: desde 22,50€ Cuándo : de miércoles a domingo, del 15 de septiembre al 23 de octubre

: de miércoles a domingo, del 15 de septiembre al 23 de octubre Entradas y más información en la página web

Dirty Dancing

Basada en la emblemática película de 1987 Dirty Dancing, protagonizada por unos jóvenes Patrick Swayze y Jennifer Grey, llega a los escenarios una adaptación que te hará saltar de la silla y no parar de bailar. Lo harás a ritmo de las canciones más famosas de la película, como Do you love me? o la más que mítica (I've had) The time of my life, con música en directo y una maravillosa puesta en escena.

En el verano de 1963, la vida de la joven Frances Baby Houseman está a punto de cambiar. Estando de vacaciones con sus padres y su hermana mayor en el lujoso hotel, situado en las Catskill Mountains de Nueva York, descubre accidentalmente una desenfrenada fiesta llena de música y baile en el área de empleados. Fascinada por los provocativos pasos de baile y los hipnóticos ritmos musicales, no podrá evitar lanzarse a este mundo, sobre todo tras conocer a Johnny Castle, el instructor de baile del hotel. Baby se convertirá en su compañera de baile, tanto en el escenario como fuera de él: será entonces cuando se embarquen en una apasionante historia llena de música, baile y romanticismo, que cautivará a las audiencias por dos horas y veinticinco minutos bajo la dirección de Federico Bellone.

Dónde : Espacio Ibercaja Delicias, Paseo de las Delicias, 61

: Espacio Ibercaja Delicias, Paseo de las Delicias, 61 Precio : desde 39€

: desde 39€ Cuándo : de miércoles a domingo. Del 8 de septiembre al 16 de octubre

: de miércoles a domingo. Del 8 de septiembre al 16 de octubre Entradas y más información en la página web

Cantando bajo la lluvia

Soñar con abrazar farolas bajo la inspiración de la música y un ligero enamoramiento con lluvia por Nueva York es la premisa con la que muchos cargan gracias a este clasicazo. Cantando Bajo la Lluvia es conocido como uno de los mejores films musicales de todos los tiempos. Una historia de amor ambientada en la irrupción del cine sonoro en Hollywood, que muestra toda la elegancia formal y estética característica de los años 20. Una comedia musical llena de guiños cinéfilos, humor y sensibilidad, acompañada de espectaculares números de baile, que llegan bajo la dirección de Manu Guix y Àngel Llàcer y la coreógrafa Miryam Benedited, conjuntamente con la productora Nostromo Live.

Una comedia clásica que emociona y enternece al espectador con una bonita historia de amor, al mismo tiempo que lo traslada al pasado para descubrir los inicios del cine sonoro y todos sus secretos, con un guión de Betty Comden y Adolph Green lleno de humor y amor, una trama acompañada de espectaculares números de baile y un tono divertido para, como bien cantaban en su original, hacer reír.

Dónde : Teatro Nuevo Apolo, Plaza de Tirso de Molina, 1

: Teatro Nuevo Apolo, Plaza de Tirso de Molina, 1 Precio : desde 23,06€

: desde 23,06€ Cuándo : del 24 de septiembre al 27 de noviembre

: del 24 de septiembre al 27 de noviembre Entradas y más información en la página web

El Rey León

Producido por Stage Entertainment, El Rey León es la mayor producción musical jamás representada en España. Con una década de vida, esta experiencia para toda la familia atrapa de principio a fin gracias a su majestuosa puesta en escena, recreada en toda una sabana que llevará a la “negra jungla” donde “dormido está el león”. Genialidades como Hans Zimmer, Elton John, Time Rice, Lebo M y Julie Taymor se unieron para crear esta pieza en la que la fauna, la música y diversas disciplinas de las artes escénicas africanas, occidentales y asiáticas crean el ambiente perfecto para todo espectador amante de un buen clásico de Disney, de los musicales o de pasar, por supuesto, una experiencia inolvidable de la mano de un elenco compuesto por más de 50 actores de diferentes países.

Dónde : Gran Vía, 57

: Gran Vía, 57 Precio : desde 24€

: desde 24€ Cuándo : de martes a domingo

: de martes a domingo Entradas y más información en la página web

Tina, el musical

La historia del sonado regreso de una mujer que se atrevió a desafiar los límites del racismo, sexismo y la discriminación por edad para convertirse en la reina mundial del Rock and Roll. TINA, el musical de Tina Turner es una celebración de la resistencia y una inspiración del triunfo sobre la adversidad. Escrito por Katori Hall, ganadora de un premio Olivier, y dirigido por Phyllida Lloyd, cuenta con muchos de los temas más conocidos de la artista, con la mismísima Tina como coproductora del musical.

Dónde : Teatro Coliseum, Gran Vía, 78

: Teatro Coliseum, Gran Vía, 78 Precio : desde 25€

: desde 25€ Cuándo : martes a domingos, hasta el 8 de enero de 2023

: martes a domingos, hasta el 8 de enero de 2023 Entradas y más información en la página web

La historia interminable

Turn around... Deja que te invada la nostalgia y arranque un viaje atrás en el tiempo, hasta los años 80 donde la imaginación hacía que todo fuera posible por medio de su increíble BSO y una historia que deja sin aliento. La Nada está haciendo desaparecer sus paisajes y sus criaturas mágicas. Para evitarlo, la Emperatriz Infantil envía a Atreyu el guerrero a buscar una solución en una aventura heroica y desesperada.

Esta es la historia del libro que Bastian, un niño que ama la lectura, descubre en la librería del señor Koreander. ¿O es el libro quien ha llamado a Bastian? Seres fantásticos, brujas, silfos nocturnos, gigantes comerrocas, dragones voladores… Bastian queda fascinado por el libro mientras lee las aventuras de Atreyu como si las estuviera viviendo, bajo la dirección y coreografía de Federico Barrios.

Dónde : Teatro Calderón, Calle de Atocha, 18

: Teatro Calderón, Calle de Atocha, 18 Precio : desde 24,90€

: desde 24,90€ Cuándo : de martes a domingos, del 5 de octubre al 27 de noviembre

: de martes a domingos, del 5 de octubre al 27 de noviembre Entradas y más información en la página web

We Will Rock You

Este musical producido por Brian May y Roger Taylor está basado en las canciones de la banda británica Queen, vuelve a Madrid 17 años después de su estreno y tras haber sido interpretado en más de 15 países. Con éxitos tan conocidos del grupo como We are the champions, I want to break free, Somebody to love, Another one bites the dust, Bohemian rhapsody, o el propio We will rock you, la obra se adentra en un universo imaginario con el que los componentes de Queen, junto a su fallecido héroe Eddie Murphy, trabajaban y experimentaban musicalmente y más allá de cualquier límite.

La historia está ambientada en un futuro distópico en el que la música ha sido prohibida. Killer Queen es la responsable de una sociedad en la que todos son iguales cualquier muestra de originalidad o creación artística es castigada. Pero existen algunos rebeldes que desafían la represión mientras esperan la llegada del Soñador, Galileo, un líder que hará posible el regreso de la música a través del rock y jugará un papel decisivo para restablecer la libertad.

Dónde : Gran Teatro Calderón Príncipe Pío, Cuesta de San Vicente, 44

: Gran Teatro Calderón Príncipe Pío, Cuesta de San Vicente, 44 Precio : desde 20€

: desde 20€ Cuándo : de viernes a domingos. Del 7 al 30 de octubre

: de viernes a domingos. Del 7 al 30 de octubre Entradas y más información en la página web

Los chicos del coro

Clément Mathieu , un profesor de música en paro, recibe una oferta de trabajo como vigilante en un internado para chicos problemáticos. En El Fondo del Estanque va a conocer a unos chicos que le van a dar el aliciente para volver a su gran pasión: la música. Pone en marcha una coral para, a través de la música, sacar lo mejor de cada chico. A pesar de los métodos más tradicionales del director del centro, Sr. Rachin, al cabo del tiempo, los alumnos llegarán a formar un exitoso coro, unidos por su respeto al nuevo profesor, la solidaridad, el esfuerzo y un gran compañerismo.

Bajo la dirección de José Luis Sixto, la obra llega el próximo 16 de noviembre al Teatro La Latina para conquistar a Madrid y sus transeúntes con las travesuras de los muchachos y el desarrollo personal de cada uno. Darán ganas de despedirse de su protagonista lanzando al vuelo un pequeño avión de papel.

Dónde : Teatro La Latina, Plaza de la Cebada, 2

: Teatro La Latina, Plaza de la Cebada, 2 Precio : desde 30,60€

: desde 30,60€ Cuándo : de miércoles a domingos. Del 16 de noviembre al 18 de diciembre

: de miércoles a domingos. Del 16 de noviembre al 18 de diciembre Entradas y más información en la página web

Malinche

Narra uno de los hechos históricos más significativos para conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y enriquecer nuestro futuro: el nacimiento del mestizaje; y celebra a la vez a una extraordinaria y mal conocida mujer que navegó entre dos mundos aparentemente contrapuestos, y medió entre dos culturas al borde de un inevitable conflicto. En medio de esta paradigmática tensión, nace el amor entre los protagonistas, en un ambicioso proyecto meticulosamente elaborado, de la mano de Nacho Cano, quien fuera componente de Mecano, a lo largo de más de una década junto a los más destacados colaboradores del ámbito artístico.

Destino México Mágico es el último single de Nacho Cano, y el primero del autor tras más de una década de completa dedicación a la creación de Malinche, y constituye un himno a la diversidad y a la fusión.

Dónde : IFEMA, Avenida del Partenón, 5

: IFEMA, Avenida del Partenón, 5 Precio : desde 35€

: desde 35€ Cuándo : de martes a domingos, del 15 de septiembre al 27 de noviembre

: de martes a domingos, del 15 de septiembre al 27 de noviembre Entradas y más información en la página web

Los puentes de Madison

Los Puentes de Madison, una ardiente reflexión sobre el destino, la libertad y la valentía de amar, protagonizada por Nina y Gerónimo Rauch. La exitosa novela de Robert James Waller, inmortalizada por Meryl Streep y Clint Eastwood en el cine y llevada a los escenarios de Broadway como musical después. En su estreno en España, el musical sorprende por una potente puesta en escena, soberbias voces de un elenco de primera línea y una fantástica composición musical, premiada con dos Premios Tony.

Una historia de amor retratada bajo la dirección artística de Alberto Negrin y la dirección musical de Gerardo Gardelin.

Dónde : Teatro EDP Gran Vía, calle de Gran Vía, 66

: Teatro EDP Gran Vía, calle de Gran Vía, 66 Precio : desde 24€

: desde 24€ Cuándo : de Martes a domingos. Del 9 de noviembre al 8 de enero de 2023

: de Martes a domingos. Del 9 de noviembre al 8 de enero de 2023 Entradas en la página web

Los pilares de la tierra

Esta obra describe el desarrollo de la arquitectura gótica, y narra la historia de una familia encabezada por el constructor Tom Builder, un albañil desempleado cuya máxima aspiración en la vida es construir una catedral. El protagonista viaja de pueblo en pueblo y trabaja incansablemente para lograrlo.

Basado en el bestseller mundial del reconocido escritor de novelas históricas y de suspense, Ken Follett, el fenómeno literario pisa los escenarios por primera vez para transportarnos a la Edad Media. El viaje a un mundo de reyes, caballeros, damas, luchas por el poder, castillos, feudos y violentas pasiones, el amor, el poder y la muerte entrelazados en esta historia que gira alrededor de la construcción de una catedral, continúa sus representaciones en el Teatro Calderón de Madrid, con proyecciones 360º y sonido envolvente. Iván Macías es el compositor que transformará la famosa novela en música, y Rafael Argudo es uno de los productores del espectáculo.

Dónde : Teatro Calderón, Calle de Atocha, 18

: Teatro Calderón, Calle de Atocha, 18 Precio : desde 27,69€

: desde 27,69€ Cuándo : próximamente

: próximamente Entradas en la página web

Mamma Mia

Donna, madre soltera e independiente, es dueña de un pequeño hotel en una idílica isla griega. Allí ha criado sola a Sophie, que va a casarse. La joven, sin decir nada a nadie, decide invitar a los tres hombres que pasaron por la vida de su madre, con el fin de que su verdadero padre le acompañe al altar.

The winner takes it all, Dancing Queen, Does your mother know... Los hits de ABBA, una isla griega, una boda pendiente por planear, y los tres amores pasados -posibles padres de su hija- de una señora independiente y trabajadora. ¿Qué puede salir mal? Tras años de ausencia, regresa a Madrid en octubre de 2022 con una nueva producción en el Teatro Rialto en un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Una divertida historia que se hila con 23 éxitos del grupo que sigue provocando todo un terremoto musical desde su nacimiento en los 80.

Dónde : Teatro Rialto, C/ Gran Vía, 54

: Teatro Rialto, C/ Gran Vía, 54 Precio : desde 27,69€

: desde 27,69€ Cuándo : del 7 de octubre al 27 de noviembre de 2022

: del 7 de octubre al 27 de noviembre de 2022 Entradas y más información en la página web

Aladdin

Directo de sus Arabian Nights y de la reproducción en Broadway, Aladdin retrata la historia de un chico de la calle que tiene un gran corazón y que, con la ayuda de un genio todopoderoso que le concede tres deseos, emprende una emocionante aventura en la que encuentra el verdadero amor, se gana la adoración de su reino y descubre que el verdadero valor de cada uno es un tesoro que llevamos dentro.

Incluye todas las canciones de la película original como No hay un genio tan genial, Príncipe Alí y Un Mundo ideal, transportándote con ellas a un mundo fabuloso lleno de coloridas coreografías. Aunque aún quedan meses para su estreno en Madrid, en 2023, el musical ya ha soltado pequeñas pinceladas para invitar a este paseo sobre alfombra mágica.