Los rostros del ‘open source’: estos son los padres (y madres) de la tecnología libre

“Considero la regla de oro que me exige que si me gusta un programa lo debo compartir con otras personas a quien también les guste [...] Para poder seguir utilizando los ordenadores sin violar mis principios, he decidido reunir un conjunto suficiente de software libre para poder vivir sin usar ningún software que no sea libre”. Richard Stallman escribía esas palabras en un texto de 1983. En él, pedía que otros desarrolladores se unieran a su proyecto: un nuevo sistema operativo que los usuarios tuvieran la posibilidad de ejecutar, estudiar, modificar y distribuir sin cortapisas.

Stallman abandonó el Laboratorio de Inteligencia Artificial del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) para poder hacerlo realidad y evitar que se le impidiera distribuir ese ambicioso sistema operativo. Tambiėn fundó la Free Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro que impulsara el movimiento del software libre. Aunque el término ‘free’ dio lugar a confusión (también significa gratis en inglés), el propio Stallman ha repetido en muchas ocasiones que debía asociarse con la libertad de expresión y no con una “barra libre”.

Pocos años después de que el padre del ‘software’ libre planteara esos propósitos, un joven finlandés llamado Linus Torvalds anunciaba el desarrollo de un “sistema operativo (libre)”, “solo como un hobby, no tan grande y profesional como GNU”. Sin embargo, ambos proyectos acabaron combinándose: el propio Torvalds decidió distribuir el núcleo de Linux bajo la Licencia Pública General de GNU. Nacía así el sistema operativo GNU/Linux.

Hoy, el creador de Linux es considerado uno de los padres del código abierto (un término que todavía no se había acuñado) al permitir que sus herramientas se compartieran libremente y se mejorarán colectivamente. Por eso, es también una de las muchas figuras retratadas en Faces of Open Source, un ambicioso proyecto del fotógrafo Peter Adams que muestra decenas de rostros desconocidos detrás de la revolución de la tecnología abierta.

Ken Thompson fue uno de los padres de Unix, el antecesor de varios sistemas operativos

Entre ellos, los padres de Unix, el sistema operativo que precedió e inspiró tanto a Linux como a GNU. Fue en 1969 cuando el fallecido Dennis Ritchie y Ken Thompson, dos trabajadores de los laboratorios Bell, desarrollaron la primera versión de ese sistema operativo en un miniordenador de la marca DEC. AT&T (la empresa propietaria de Bell Systems) no podía venderlo al ser una compañía de telefonía y se vio obligada a distribuir el código fuente.

Así, algunas versiones de Unix comenzaron a llegar a las universidades bajo una licencia que permitía a los investigadores modificarlo y mejorarlo. Sin embargo, con el tiempo, la operadora comenzó a defender sus derechos sobre el sistema operativo, lo que llevó a Stallman a idear GNU (que significa precisamente “GNU no es Unix”).

Del software libre a la madre del código abierto

A finales de los 90, Netscape decidía liberar el código fuente de su navegador. Brendan Eich, el creador del lenguaje JavaScript, cofundó ese proyecto (Mozilla) y se encargó de dirigir el desarrollo de código abierto del popular navegador Firefox que nacería posteriormente.

Tras el anuncio de Netscape, algunos defensores del software libre decidieron reunirse y acuñar un nuevo término que se distinguiera de la “etiqueta centrada filosóficamente y políticamente del software libre”. En 1998, la química Christine Peterson propuso uno para sustituirlo ( open source) en una reunión a la que acudió Eric Raymond. Este ingeniero había escrito un ensayo precursor del movimiento de código abierto y cofundó hace dos décadas la Open Source Initiative.

Linus Torvalds, creador de Linux

Richard Stallman reconoció que ese término y el software libre describen “casi la misma categoría de software” (ambos son enemigos del software privativo), pero para él se diferenciaban en los valores. Él quería poner el foco en la libertad: “El código abierto es una metodología de programación, el software libre es un movimiento social”.

De un modo u otro, el más pragmático movimiento de código abierto tuvo éxito rápidamente. El escritor y editor Tim O’Reilly ayudó a popularizar el término. Para ello, organizó una conferencia en Palo Alto sobre ese movimiento basado en “la amplia distribución del código fuente para estimular la innovación y aumentar la calidad del software”.

A ella asistieron el propio Linus Torvalds o Guido van Rossum, el padre del lenguaje de programación Python. Fue en sus vacaciones de 1989 cuando este informático comenzó a trabajar para crear un lenguaje que fuera sencillo para tareas rápidas y al que bautizó en honor a la serie Monty Python’s Flying Circus de los famosos humoristas británicos.

Christine Peterson acuñó el término 'open source'

Van Rossum quería compartir Python con otros programadores y usó una licencia modificada del MIT para conseguirlo. A través de listas de correos, foros de discusión y conferencias, la comunidad Python creció rápidamente. Por su trabajo, los miembros decidieron nombrar a Van Rossum “dictador benévolo de por vida”.

Este programador siempre luchó para que su lenguaje se mantuviera como un software de código abierto. En 2001, creó para ello la Python Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro que tiene los derechos de Python y administra sus licencias open source, manteniéndolo independiente de empresas y gobiernos. Acaba de recibir el Fellow Award del Computer History Museum por su trabajo.

Los reyes del open source en el siglo XXI

El mismo año en el que Van Rossum creaba su fundación, nacía Wikipedia, la enciclopedia libre y abierta. El contenido textual se encuentra bajo las licencias GNU y Creative Commons, y MediaWiki, el software detrás de Wikipedia, también es libre. Ese carácter abierto ha hecho que Katherine Maher, la actual directora ejecutiva de Wikimedia Foundation (la organización sin ánimo de lucro que gestiona la Wikipedia), también forme parte de Faces of Open Source.

Helen Hou-Sandi ha contribuido al desarrollo de WordPress

Aunque sea menos conocido, el software libre y de código abierto ya había llegado a la edición de imágenes por aquel entonces, frente a alternativas privativas como Photoshop. En los 90, los desarrolladores Spencer Kimball y Peter Mattis concibieron GIMP (GNU Image Manipulation Program, en honor a Stallman) como un proyecto de clase cuando estudiaban en la universidad. Hoy este editor de imágenes open source, cuyo código cualquiera puede ver, modificar y ampliar, continúa vivo.

Otra de las madres del código abierto reflejada en ese proyecto fotográfico es Helen-Hou Sandi, una de las desarrolladoras principales del popular sistema de gestión de contenidos (CMS) Wordpress. Lanzado en 2003, la plataforma defiende “la democratización de la publicación y en las libertades que vienen del código abierto”. Gracias a ello, miles de programadores tienen a su disposición el código fuente de Wordpress, que hoy está en las bambalinas de millones de webs (según la propia plataforma, el 30%).

Del cerebro de los robots al ‘hardware’

Keenan Wyrobek, uno de los padres de ROS

La filosofía libertaria ha llegado incluso al ámbito de la robótica. En 2006, un emprendedor millonario fundó Willow Garage, un laboratorio que aspiraba a ser el Xerox PARC de los autómatas. Para ello ficharon, entre otros, a Eric Berger y Keenan Wyrobek, que habían ideado un software de robótica de código abierto en la Universidad de Stanford. Lo hicieron realidad en ese laboratorio, donde lo implementaron en los populares humanoides PR2, que pronto comenzaron a mejorar sus habilidades.

Otros de los miembros que trabajaron en el desarrollo de ROS(Robotic Operating System), conocido como el “Linux de la robótica”, también aparecen retratados en Faces of Open Source. Entre ellos, Tully Foote, un programador que hoy se encarga del mantenimiento de ROS desde la Open Source Robotics Foundation, y Melonee Wise, actual CEO de Fetch Robotics, una compañía de robots móviles que también hacen uso de ROS. Ambos son padres, además, de TurtleBot, un kit de robots personales de código abierto.

Limor Fried es la fundadora de Adafruit, una plataforma referente en el ámbito del 'hardware' abierto

Peter Adams, el creador de Faces of Open Source, también ha tenido en cuenta cómo la revolución del código abierto ha llegado en los últimos años al ámbito del hardware. Una de las retratadas es la ingeniera Limor Fried, creadora de Adafruit, una plataforma dedicada a la venta de productoaus de electrónica open source, muchos de ellos desarrollados en la propia compañía. En su blog y en su canal de YouTube podemos encontrar miles de proyectos DIY que se han convertido en un referente para los makers.

“Aprendí a programar con el software de código abierto, por lo que me pareció natural intentar aplicar la misma filosofía a mi joven negocio de hardware”, explicaba Fried en una entrevista. Apodada Ladyada (en honor a Ada Lovelace, la primera programadora de la historia), pasó de fundar Adafruit en su dormitorio del MIT allá por 2005 a convertirlo en una gran empresa en la que el año pasado trabajaban más de un centenar de personas.

Tom Igoe es el padre estadounidense de Arduino

El mismo año en el que Friedman lanzaba Adafruit, dos italianos, dos estadounidenses y un español ( David Cuartielles) daban otro paso en la revolución del hardware libre fundando Arduino. Sus económicas placas dotadas de microcontroladores se popularizaron rápidamente en la comunidad maker: el hardware, el software y la documentación son libres para que se pueda crear y compartir.

Hay muchas otras personalidades que han puesto su granito de arena en la revolución del código abierto, una filosofía que otorgó un toque libertario a la tecnología. Pese a que algunos de ellos no sean demasiado conocidos, lo cierto es que gracias a su trabajo hoy dispones en tu ordenador o tu smartphone de muchas herramientas creadas por una gran comunidad de programadores que pudieron nutrirse unos del trabajo de otros para mejorar sus creaciones.

---

Todas las imágenes son propiedad de Faces of Open Source/ Peter Adams.