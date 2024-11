CAEB se abstiene en la Comisión del Impuesto de Turismo Sostenible porque Menorca resulta perjudicada en el reparto de las inversiones

Los 4 miembros de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) que participan en la Comisión del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se han abstenido en la votación celebrada hoy en la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports para aprobar los proyectos a los que se destinarán las anualidades de 2024 y 2025, al considerar que Menorca resulta perjudicada en el reparto de las inversiones.

Aunque de forma general los proyectos elegidos se consideran positivos, desde la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), integrada en CAEB, “no estamos de acuerdo en que el porcentaje de inversiones asignados a Menorca establecido en el Reglamento del Impuesto se complete con los 8 millones de euros que tiene asignados Menorca en cumplimiento de la Ley de la Reserva de la Biosfera, ya que estos tienen una financiación específica”.

Los proyectos a financiar por la recaudación del ITS proceden de un impuesto específico y “no está justificado incluir recursos como los asignados a la Reserva de la Biosfera a este fin”. ASHOME lleva años trabajando tanto con el Govern balear como el Consell Insular de Menorca para lograr un reparto equitativo del ITS. “Las Administraciones nos han asegurado en múltiples reuniones que los ingresos del ITS se reinvertirían en la mejora de infraestructuras de nuestras zonas turísticas, especialmente aquellas que han sufrido un deterioro progresivo por la falta de inversión pública”. El actual reparto en Menorca “no refleja este compromiso”.

Del total de 24 millones de euros asignados a Menorca a través del ITS, se contabilizan los 8 millones de la Ley de Reserva de la Biosfera. La patronal hotelera menorquina comparte la importancia de la conservación ambiental, pero discrepa en que los fondos de esta ley se contabilicen dentro del ITS, ya que la Reserva de la Biosfera “tiene una ley propia y debería formar parte de otra asignación directa”.