Alerta per pluges i tempestes aquest dissabte a Balears

El Servei d'Emergències 112 de Balears ha actualitzat els índexs de gravetat (IG) actius aquest dissabte: a hores d'ara, l'IG1 per pluges està actiu a Mallorca ia Menorca, mentre l'IG0 del Pla Meteobal també per pluges ho està a Eivissa i Formentera.

En un missatge a la xarxa social X, el Servei d'Emergències ha demanat molta precaució, tot recordant la importància d'estar pendent de les actualitzacions dels avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i recomanant consells de protecció, com ara assegurar portes i vendes per impedir l'entrada d'aigua a casa; evitar la pràctica dels esports nàutics; disminuir la velocitat i mantenir la distància de seguretat a la conducció; allunyar-se de torrents; al camp, no refugiar-se sota arbres; i, finalment, evitar llocs on hi pugui haver despreniments.

Cal assenyalar que Aemet a Balears manté actius avisos per risc i risc important de pluges i tempestes a Mallorca i Menorca. Ha desactivat en canvi els avisos a Eivissa i Formentera.

En concret, a Mallorca s'esperen precipitacions acumulades en una hora de 25 mil·límetres (mm) a pràcticament tota l'illa, a excepció de la zona del nord i nord-est, on la pluja acumulada en una hora podria arribar a assolir els 40 mm, i a la zona sud, on s'esperen acumulacions de 20 mm. També a Menorca la precipitació acumulada en una hora podria arribar fins als 40 mm.

Els avisos es mantindran actius fins a les 16.59 hores a Mallorca i les 19.59 hores a Menorca. D'aquesta manera, s'espera que els cels ennuvolats o cobert amb xàfecs i tempestes localment forts a Balears tendiran a partir de la tarda a intervals ennuvolats.