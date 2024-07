Aprovada a Ciutadella la moció de censura al PP que col·loca el socialista Llorenç Ferrer a l'Alcaldia

L'Ajuntament de Ciutadella ha aprovat aquest divendres, amb 11 vots a favor i 10 en contra, la moció de censura per destituir la ja exalcaldessa de Ciutadella Juana Mari Pons (PP). La 'popular' ha estat substituïda pel socialista Llorenç Ferrer, que ha jurat el càrrec abans de pronunciar el seu discurs.

En la seva al·locució, Ferrer ha indicat que “un govern en minoria com el del PP no pot resoldre els problemes de Ciutadella encara que vulgui”. “És necessària una majoria al ple per dur a terme accions de govern eficaces”, ha declarat.

El socialista ha apuntat que ser alcalde del seu poble és “una oportunitat única de servir els ciutadans” i, així, s'ha compromès a “escoltar i atendre tothom”, perquè servir és el que, ha dit, ha fet durant bona part de la seva vida “en entitats i associacions”.

Pel que fa als motius que han portat els tres grups d'esquerra a presentar una moció de censura, Ferrer ha destacat que tenen “tres anys per demostrar-ho”. A més, ha confiat que “aquest temps sigui de veritat una etapa que porti una nova manera de fer política on la principal raó de ser sigui un nom propi: Ciutadella de Menorca”.

En presentar la moció de censura el 5 de juliol passat, PSM Més per Menorca, PSOE i Ciutadella Endavant van assenyalar haver arribat a un acord “per defensar la voluntat expressada a les urnes i tenir un equip de govern progressista i d'esquerres a l'Ajuntament, que és el que va votar el poble de Ciutadella”. En aquest sentit, han remarcat la necessitat “un govern que doni estabilitat i acords per als projectes més importants del nostre municipi, com són, per exemple, els pressupostos anuals del consistori”.

Cal recordar que a les passades eleccions celebrades el maig del 2023 PSM Més per Menorca, PSOE i Ciutadella Endavant van obtenir el 51,43% dels vots i han reconegut que no van aconseguir assolir en aquell moment un acord d'investidura, de manera que el PP va acabar ostentant l'Alcaldia sense tenir la majoria absoluta.

La secretària general del PP de les Balears, Sandra Fernández, ha assegurat aquest divendres que la decisió no és conseqüència de la gestió del partit: “la moció de censura a Ciutadella únicament atén repartiment de cadires del PSOE, que l'han argumentat amb zero crítiques a l'actuació del PP al municipi” i ha assenyalat que “l'aritmètica no hauria de ser suficient per pactar una moció de censura”.

Fernández ha afegit que “és una autèntica irresponsabilitat aprovar aquesta moció de censura perquè l'única cosa que portarà a Ciutadella és inestabilitat” atès que, segons ha dit, no es pot oblidar que “tornaran a governar aquells tres partits que la darrera legislatura van demostrar importants discrepàncies a l'hora de posar-se d'acord en quins tipus de polítiques adoptar ni tenen confiança entre ells”.

Per la seva banda, Juana Mari Pons ha assegurat que deixa el càrrec amb la consciència tranquil·la: “Avui perdo l'Alcaldia, però guanyo la condició moral i la legitimitat social per la manera com he gestionat el govern de Ciutadella en minoria”, ha dit durant la seva intervenció.

Ferrer ocuparà el càrrec fins al 31 de gener del 2026, moment en què es lliurarà la vara de comandament a Maria Jesús Bagur, del PSM Més per Menorca, fins al mes de juny del 2027.