L'esquerra presenta la moció de censura a Ciutadella i proposa Llorenç Ferrer com a batle

Els grups municipals PSM Més per Menorca, PSOE i Ciutadella Endavant han registrat aquest divendres la moció de censura contra l'actual alcaldessa de Ciutadella, Joana María Pons (PP), i han proposat Llorenç Ferrer (PSOE) com a proper alcalde del municipi.

Al document, els partits d'esquerra han recordat que a les passades eleccions celebrades el maig del 2023 van obtenir el 51,43% dels vots i han reconegut que no van aconseguir assolir en aquell moment un acord d'investidura, de manera que el PP va acabar ostentant l'Alcaldia sense tenir la majoria absoluta.

Tot i això, han destacat que han “treballat conjuntament a l'oposició des del primer minut d'aquest mandat amb l'objectiu de defensar la majoria progressista d'esquerres a Ciutadella”.

PSM Més per Menorca, PSOE i Ciutadella Endavant han assenyalat que ara han arribat a un acord “per a la voluntat expressada a les urnes i tenir un equip de govern progressista i d'esquerres a l'Ajuntament, que és el que va votar el poble de Ciutadella”. En aquest sentit, han remarcat la necessitat d'“un govern que doni estabilitat i acords per als projectes més importants del nostre municipi, com són, per exemple, els pressupostos anuals del consistori”.

Els partits d'esquerres han considerat que el fet que l'Ajuntament de Ciutadella estigui governat pel PP “no deixa de ser una anomalia, ja que necessita els vots de l'oposició per aconseguir la majoria necessària per impulsar els grans projectes de futur, molts projectes progressistes que requereixen l'acord de les forces d'esquerres”.

Finalment, a l'escrit de registre de la moció de censura s'han mostrat convençuts que el PP “afavorirà” la gestió de l'Ajuntament per part de la majoria absoluta que representen els signants, “propiciant acords més amplis pel bé dels ciutadans de Ciutadella”.