El PP de Formentera demana la dimissió de l'ultra Gabriel Le Senne per trencar la foto d'Aurora Picornell

El PP de Formentera ha donat suport a la proposta del PSOE per exigir la dimissió del president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), i tots els grups polítics del Consell Insular han votat a favor de la iniciativa. Durant la sessió, els socialistes han recordat que l'actitud “feixista” de Le Senne “és impròpia d'un estat democràtic i, sobretot, de la segona autoritat de les Illes”.

El president del Parlament va trencar fa una setmana una fotografia d'Aurora Picornell, una víctima del franquisme, en una sessió plenària, i va expulsar les dues diputades socialistes que estaven a la Cambra aquell dia amb el retrat de Picornell imprès al dors dels seus ordinadors. Tot això va ser en ple debat de derogació de la Llei balear de memòria democràtica, una iniciativa de Vox recolzada pel PP. La família de Picornell l'ha denunciat per aquests fets.

D'aquesta manera, aquest dijous el PP de Formentera s'ha desmarcat de la seva formació a nivell autonòmic, que rebutja l'actitud de Le Senne “de manera contundent”, però no en demana la dimissió, tal com va aclarir el portaveu del PP balear, Sebastià Sagreras. De fet, el partit a escala balear ha rebutjat l'oferiment de Francina Armengol (líder del PSOE a les Illes) de nomenar un nou president del Parlament balear que sigui del PP i no de Vox.

Els populars a escala balear continuen així blindant Le Senne com a segona autoritat de les Illes malgrat la controvèrsia generada pel seu comportament i de les nombroses peticions de dimissió efectuades des del Govern central, l'oposició a les Illes i les associacions de memòria històrica. Va ser el mateix PP el que, el 20 de juny de 2023, va pujar Le Senne a la presidència del Parlament. A canvi d'aquesta i d'altres nombroses cessions, els populars es van garantir poder formar govern en solitari, subordinats al suport extern de Vox per poder tirar endavant les seves iniciatives.

Dimecres passat, els grups parlamentaris de l'oposició (PSIB-PSOE, Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca) van registrar un escrit de remoció conjunt en què exigeixen la dimissió de Le Senne “per negligència notòria i greu” en l'exercici de les seves funcions, emparant-se per a això en el que estableix l'article 39.d) del Reglament del Parlament, l'aplicació del qual reclamen de forma “immediata”. De la mateixa manera, demanen la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària per al debat i la votació d'aquesta qüestió dins aquest període de sessions.

Amb tot, el Grup Parlamentari Socialista continuarà demanant la convocatòria d'una reunió extraordinària de la Mesa del Parlament perquè es pugui tramitar la petició de remoció de Le Senne i aquesta es pugui debatre i votar en un plenari extraordinari. Pilar Costa, una de les diputades que va fer fora Le Senne per tenir una foto d'Aurora Picornell, va assegurar en una entrevista amb elDiario.es que el president no es pot negar a la celebració del ple per a la seva remoció.