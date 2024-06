Pilar Costa, diputada balear expulsada por el ultra Le Senne: “En Alemania no rompen fotos de víctimas del nazismo”

La semana pasada el Parlament balear vivía uno de los momentos de más crispación de su historia cuando su presidente, Gabriel Le Senne (Vox), arrancaba de la tapa del ordenador de la vicepresidenta segunda, la socialista Mercedes Garrido, la foto de la republicana Aurora Picornell, fusilada por el régimen franquista. A su lado, y reivindicando también las figuras de ‘Las Rojas del Molinar’ recientemente encontradas en las fosas, se encontraba la secretaria segunda del Parlament, Pilar Costa (PSIB-PSOE).

Ambas fueron expulsadas por Le Senne en una decisión que no se ajusta ni al reglamento de la cámara autonómica ni a los usos y costumbres de la misma. Los socialistas han pedido la celebración de un pleno para la remoción de Le Senne, que preside la Cámara gracias a un acuerdo de Vox con el PP. La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha asegurado que su grupo apoyará con sus votos al candidato que proponga el PP para presidir la cámara, un extremo que los conservadores ya han rechazado porque no quieren enemistarse con su socio, Vox. Asimismo, el Gobierno central ha denunciado al diputado de Vox por delitos de odio, que se incluyen, precisamente, en la normativa de Memoria Histórica que los dos partidos de la derecha quieren derogar en el archipiélago.

En elDiario.es hemos hablado con la secretaria segunda del Parlament, Pilar Costa (Eivissa, 1967), de cómo vivió su expulsión del hemiciclo junto a su compañera y de cómo se ha desarrollado su trabajo parlamentario desde entonces.

¿Cómo ha vivido la reacción del presidente del Parlament?

No sólo fue desagradable, sino que fue muy violenta. Nos violentaron a todas las personas presentes, aunque nosotras hemos sido las más afectadas. Pero, sobre todo, porque fue agresiva. Lo más grave es que fue un atentado a las víctimas del franquismo. Al final Mercedes [Garrido] y yo somos las que estábamos en la mesa, pero la ira y el odio van dirigidas hacia las víctimas, que es lo más grave.

¿Esta exhibición de fotografías o símbolos en sus ordenadores personales está prohibida por el reglamento de la cámara?

No, en ningún sitio. En el reglamento no se prevé absolutamente nada respecto a los símbolos que tú puedas exhibir o dejar de exhibir. El presidente, al día siguiente, en la Junta de Portavoces, titubeando, dijo que son los usos y costumbres, pero es todo lo contrario. Los usos y costumbres en la pasada legislatura dicen todo lo contrario. Era habitual que la vicepresidenta primera, Gloria Santiago, junto con la secretaria la de Mesa exhibieran pegatinas y fotos reivindicativas en sus ordenadores. Nunca hubo ningún problema. Nunca se cuestionó nada de esto. Yo creo que todo esto es una excusa, sobre todo teniendo en cuenta que 48 horas después del pleno de la semana pasada, el jueves, tuvimos un pleno extraordinario donde volvimos a dejar los ordenadores abiertos con la fotografía. Y no se tocó. Cosa que demuestra que el presidente actuó de forma absolutamente arbitraria porque delante de los mismos hechos no hizo nada.

En la sesión plenaria de la semana pasada se estudiaba admitir a trámite la derogación de la Ley de Memoria autonómica, tal y como están haciendo los gobiernos del PP y VOX, y que como en el caso de Castilla y León, Aragón y Valencia ya es un hecho. Si no hay trasgresión del reglamento del Parlament y si, como es previsible, se derogará la Ley de Memoria autonómica por la voluntad de la ultraderecha, ¿Cuál ha sido el objetivo de Le Senne con este acto?

Todo es absurdo. Había fotografías en los escaños de todos los diputados de la izquierda desde el principio del debate. Mercedes [Garrido] avisó al presidente de que nosotras poníamos la fotografía en nuestro ordenador. Después de una hora, cuando a él lo empiezan a presionar diputados del PP y de Vox, no sabe reaccionar o no se sabe contener. Actúa de forma absolutamente violenta, porque no es que cerrara un ordenador, es que le dio un manotazo al ordenador y arrancó la fotografía violentamente. Y menos mal que hay fotos, que están las imágenes que lo atestiguan porque luego él intentó rebajarlo diciendo que bueno, que había actuado mal, pero que era casi anecdótico. Y lo peor de todo es que en un comunicado nos llega a acusar de provocadoras. ¿Pero bueno, esto qué es? Es absolutamente inaceptable.

Actúa de forma absolutamente violenta, porque no es que cerrara un ordenador, es que le dio un manotazo al ordenador y arrancó la fotografía violentamente. Y menos mal que hay fotos, que están las imágenes que lo atestiguan porque luego él intentó rebajarlo diciendo que bueno, que había actuado mal, pero que era casi anecdótico

Ni levantamos la voz ni interrumpimos el pleno. Ni insultamos a nadie. Es que no intervenimos. Había unas fotografías que, por cierto, no llevaban ni lema ni letra escrita, o sea, nada. Fotografías. ¿Entonces, dónde vamos a poner el límite de lo que le gusta o no le gusta al presidente? Si yo hubiera llevado una cadenita de la primera comunión con una cruz o con la virgen María, que es un símbolo cristiano… ¿Está permitido o no para el presidente?

Si yo hubiera llevado una cadenita de la primera comunión con una cruz o con la virgen María, que es un símbolo cristiano… ¿Está permitido o no para el presidente Le Senne?

¿Dice usted que varios diputados del PP y de la formación de ultraderecha se quejaban durante el pleno a Le Senne de las fotos que aparecían en sus ordenadores?

Sí, sí. De las dos formaciones. En concreto, sus portavoces. Achuchaban al presidente como para que nos llamara la atención. Uno de ellos el señor [Sebastià] Sagreras, concretamente, el portavoz del Partido Popular.

- ¿Los diputados y el presidente eran conscientes de a quienes correspondían las fotos que ustedes tenían pegadas a sus ordenadores?

¿Cómo no va a saber lo que arrancaba si previamente Mercedes [Garrido] le había dicho que íbamos a poner estas fotografías? Se las enseñó antes de exhibirlas. Él le preguntó si eran decorosas y Mercedes le dijo: “Por supuesto”. No sabíamos muy bien lo que quería decir. Las pusimos en el ordenador delante de él. Es que esto es todo un sinsentido.

¿Cómo no van a saber a qué personas corresponden? Eso sí, parece que dos días después ya no sabía lo que había arrancado. Supongo que ahora sí sabe que hay una denuncia penal delante de la Fiscalía por un delito de odio, interpuesta por el Gobierno central.

Al día siguiente de lo ocurrido la presidenta balear, Marga Prohens, aceptó las disculpas de Le Senne, a pesar de que fueron tibias, y aseguró que fue una provocación por parte de Mercedes Garrido y de usted. ¿Qué es lo que pasa después?

Después, empezamos a tomar decisiones al respecto. Además de la denuncia por delito de odio por parte del Gobierno central, nosotros, todos los diputados progresistas de la oposición, hemos presentado un escrito pidiendo algo que está previsto en el reglamento del Parlament. Lo que se llama la remoción del presidente, es decir, que el presidente deje de ser presidente porque no está ni habilitado, ni capacitado, ni tiene la dignidad para seguir ocupando un lugar de esta responsabilidad desde el punto de vista institucional.

¿Le Senne se podría negar a convocar este pleno para su remoción?

No, el presidente está obligado a llevarlo a pleno porque así lo dice el reglamento. O sea, sí o sí va a ir a pleno y todos los grupos parlamentarios van a tener que votar. Además, se ha reunido de urgencia la ejecutiva del PSOE, y la ex presidenta, Francina Armengol, ha ofrecido nuestros votos para que el PP pueda nombrar un presidente del PP en el Parlament, con el objetivo de que Le Senne deje de ser presidente.

Hasta el último pleno, ¿Cómo está siendo la experiencia de tener como presidente del Parlament a un integrante de Vox?

No es la primera vez que hay problemas, pero desde luego de esta magnitud, no. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos desde el punto de vista institucional. Ya lo advertimos al principio de la legislatura que entregar la presidencia del Parlament a un partido ultra que detesta las instituciones, las revienta desde dentro y, además, está en contra de la propia autonomía... Desde luego, no tiene ni pies ni cabeza.

Nosotros no deslegitimamos como hace el PP. Tienen una mayoría parlamentaria y eso no se lo quita nadie. Ahora bien, la responsabilidad política de poner a una u otra persona, o de un partido u otro al frente del Parlament sí es responsabilidad de ellos, en este caso del Partido Popular, porque los de Le Senne en solitario no podrían presidir el Parlament. Con lo cual, creo que lo que ha pasado ahora marca un antes y un después. En el Parlament balear se ha atravesado una línea roja impresentable. Y nosotros, para facilitar este cambio, lo que le decimos al PP es que hay que destituirlo y que nosotros ofreceremos nuestros votos para que el PP presida el Parlament.

Entregar la presidencia del Parlament a un partido ultra que detesta las instituciones, las revienta desde dentro y, además, está en contra de la propia autonomía... Desde luego, no tiene ni pies ni cabeza

Lo que sí está claro es que Le Senne quiere seguir ejerciendo sus labores de presidente del Parlament. Ante la amenaza de perder el puesto por la crisis en su grupo político, sucedida hace unos meses, él se ha esforzado en mantenerlo.

Sí, pero nosotros no vamos a entrar en eso, porque son los problemas internos de un partido. Lo que pasó el otro día es mucho más grave, que es que un presidente deja de estar legitimado para ser presidente después de actuar de forma violenta, repito, violenta y agresiva contra los miembros de la mesa y, sobre todo, transmitiendo ese odio hacia las víctimas de la Ley de Memoria, que quiero recordar que todavía está en vigor porque el otro día lo que se aprobó es iniciar los trámites para derogar la ley, pero la ley sigue en vigor, de momento.

¿Su actuación estaría en contra tanto de la ley autonómica como de la estatal?

Por supuesto, no solo por la ley autonómica, que es la que pretende derogar ahora el PP y Vox, sino por la ley estatal que está plenamente vigente. Y, además, existe una Fiscalía especial a nivel del Estado para ir en contra de los delitos de odio, que es la que en estos momentos está investigando al presidente después de la denuncia que ha puesto el Gobierno de España.

Desde luego la parte de la ley estatal sigue vigente para todo el Estado. Lo que pasa es que luego hay diferentes autonomías que tenían, o teníamos, o de momento todavía tenemos pero por poco tiempo, la ley autonómica. Y quiero recordar que se aprobó con los votos mayoritariamente del PP, aunque algunos artículos no los votaron, precisamente en reconocimiento de esas víctimas del franquismo. Y, por cierto, Aurora Picornell es hija ilustre nombrada por el Consell de Mallorca por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en su día, cuando no existía Vox.

¿Cuándo se va a convocar el pleno del Parlament para la remoción de su presidente?

Esto es potestad del presidente. Ahora nosotros también presentaremos una solicitud de que se convoque la Diputación Permanente, porque ya estamos casi en vacaciones y no hay plenos ordinarios cada cada semana. Es decir, no se puede escabullir de eso. El escrito va a ir. Él lo puede demorar o no, pero el escrito va a ir a pleno y ahí será fundamental ver cuál es la posición de todos los grupos políticos.

Y es ahí donde hacemos una llamada al PP, porque ya sabemos que Vox no va a votar esto porque defienden a su presidente, pero el PP y Marga Prohens, si son sinceros al decir que reprueban la actitud de Le Senne, evidentemente tienen que votar que no puede seguir un minuto más. ¿Qué imagen o con qué cara va a seguir presidiendo este hombre la Mesa y el Parlament? Es la tercera o la segunda Autoridad de Balears después de la presidenta del Govern.

Después de lo que pasó el otro día en el pleno, ¿qué ambiente había en los pasillos del Parlament? ¿De qué se hablaba en los corrillos?

Muy tenso, porque al día siguiente tuvimos una reunión en la que participamos los cinco miembros de la Mesa (de la que forman parte Le Senne y las dos diputadas expulsadas). Luego, acto seguido, una junta de portavoces. Fue muy, muy tensa, muy desagradable y muy violenta. Es decir, es que este clima es insostenible. El presidente no puede continuar un minuto más, por el bien de la institución.

Este clima es insostenible. El presidente no puede continuar un minuto más, por el bien de la institución

Aparte de las disculpas públicas, ¿ha habido disculpas personales?

En la Junta de Portavoces dijo que sentía lo que había pasado, pero que no había que sacarlo de quicio. Era como que exagerábamos. Son unas disculpas con las que todavía te sientes más atacada. Te llaman provocadora. O sea que le has provocado y por eso ha hecho esto.

Si Le Senne es apartado de sus labores como presidente del Parlament y se sustituye por un miembro del PP que el PSOE apoye, ¿qué va a cambiar?

Desde el punto de vista formal, institucional, todo. Necesitamos un presidente o presidenta del Parlament que como mínimo sea democrático. Y con lo que pasó el otro día, este señor no se comportó democráticamente. Que respete la dignidad de la institución. Y, por supuesto, ningún representante de Vox que está amparando la actuación del presidente puede optar a este puesto.

Desde el PSOE, ¿qué piensan de la postura del PP? Porque, por una parte, le echan un capote a Le Senne aceptando las disculpas y, al mismo tiempo, piden el respeto a la memoria de las víctimas…

Es un poco hipócrita, porque pues hay veces en esta vida que no puedes hacer todos los equilibrios que quisieras y estás en un sitio o en otro. O estás con la democracia de las víctimas o estás con los ultras predemocráticos Y eso es lo que tiene que elegir el PP.

O estás con la democracia de las víctimas o estás con los ultras predemocráticos Y eso es lo que tiene que elegir el PP

Y ahora el PSOE va a poner en bandeja que el PP tome esta decisión…

Nosotros lo vamos a facilitar, porque lo que decimos lo decimos de verdad. Es decir, que este hombre ni Vox pueden seguir presidiendo el Parlament. Es que bueno, como hay imágenes no tenemos que explicar mucho más, porque se han visto en toda España y en parte de Europa. ¿Qué pasaría si estuviéramos en Alemania y un presidente de un parlamento rompiera las fotos de víctimas del nazismo? Es impensable. Pues eso es lo que nos ha pasado aquí en el Parlament de Balears y nosotros facilitaremos con nuestros votos para que ese señor deje de ser presidente y, además, se elija un presidente o presidenta. En este caso entendemos que tiene que ser del partido mayoritario que es el Partido Popular. Nosotros lo apoyaremos.