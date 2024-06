Pilar Costa, diputada balear expulsada per l'ultra Le Senne: “A Alemanya no trenquen fotos de víctimes del nazisme”

La setmana passada el Parlament balear vivia un dels moments de més crispació de la seva història quan el president, Gabriel Le Senne (Vox), arrencava de la tapa de l'ordinador de la vicepresidenta segona, la socialista Mercedes Garrido, la foto de la republicana Aurora Picornell, afusellada pel règim franquista. Al seu costat, i reivindicant també les figures de 'Les Rofes des Molinar' recentment trobades a les fosses, es trobava la secretària segona del Parlament, Pilar Costa (PSIB-PSOE).

Totes dues van ser expulsades per Le Senne en una decisió que no s'ajusta ni al reglament de la cambra autonòmica ni als usos i costums de la mateixa. Els socialistes han demanat la celebració d'un ple per a la remoció de Le Senne, que presideix la Cambra gràcies a un acord de Vox amb el PP. La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha assegurat que el seu grup donarà suport amb els seus vots el candidat que proposi el PP per presidir la cambra, un extrem que els conservadors ja han rebutjat perquè no es volen enemistar amb el seu soci, Vox. Així mateix, el Govern central ha denunciat el diputat de Vox per delictes d'odi, que s'inclouen, precisament, a la normativa de Memòria Històrica que els dos partits de la dreta volen derogar a l'arxipèlag.

A elDiario.es hem parlat amb la secretària segona del Parlament, Pilar Costa (Eivissa, 1967), de com va viure la seva expulsió de l'hemicicle al costat de la seva companya i de com s'ha desenvolupat el seu treball parlamentari des de llavors.

Com ha viscut la reacció del president del Parlament?

No només fou desagradable, sinó que fou molt violenta. Ens van violentar totes les persones presents, encara que nosaltres hem estat les més afectades. Però sobretot perquè va ser agressiva. El més greu és que va ser un atemptat contra les víctimes del franquisme. Al final Mercedes [Garrido] i jo som les que estàvem a taula, però la ira i l'odi van dirigides cap a les víctimes, que és el més greu.

Aquesta exhibició de fotografies o símbols als vostres ordinadors personals està prohibida pel reglament de la càmera?

No, enlloc. Al reglament no es preveu absolutament res respecte als símbols que tu puguis exhibir o deixar d'exhibir. El president, l'endemà, a la Junta de Portaveus, titubejant, va dir que són els usos i costums, però és tot al contrari. Els usos i costums en la legislatura passada diuen tot el contrari. Era habitual que la vicepresidenta primera, Gloria Santiago, juntament amb la secretària la de Mesa exhibissin adhesius i fotos reivindicatives als seus ordinadors. Mai no hi va haver cap problema. No es va qüestionar mai res d'això. Jo crec que tot això és una excusa, sobretot tenint en compte que 48 hores després del ple de la setmana passada, dijous, vam tenir un ple extraordinari on vam tornar a deixar els ordinadors oberts amb la fotografia. I no es va tocar. Cosa que demostra que el president va actuar de manera absolutament arbitrària perquè davant dels mateixos fets no va fer res.

A la sessió plenària de la setmana passada s'estudiava admetre a tràmit la derogació de la Llei de Memòria autonòmica, tal com estan fent els governs del PP i VOX, i que com en el cas de Castella i Lleó, Aragó i València ja és un fet. Si no hi ha transgressió del reglament del Parlament i si, com és previsible, es derogarà la Llei de Memòria autonòmica per la voluntat de la ultradreta, quin ha estat l'objectiu de Le Senne amb aquest acte?

Tot és absurd. Hi havia fotografies als escons de tots els diputats de l'esquerra des del començament del debat. Mercedes [Garrido] va avisar el president que nosaltres posàvem la fotografia al nostre ordinador. Després d'una hora, quan el comencen a pressionar diputats del PP i de Vox, no sap reaccionar o no se sap contenir. Actua de manera absolutament violenta, perquè no és que tanqués un ordinador, és que li va donar un cop de mà a l'ordinador i va arrencar la fotografia violentament. I encara sort que hi ha fotos, que hi ha les imatges que ho testifiquen perquè després ell va intentar rebaixar-ho dient que havia actuat malament, però que era gairebé anecdòtic. I el pitjor de tot plegat és que en un comunicat ens arriba a acusar de provocadores. Però bé, això què és? És absolutament inacceptable.

Actua de forma absolutament violenta, perquè no és que tanqués un ordinador, és que li va donar una manotada a l'ordinador i va arrencar la fotografia violentament. I encara sort que hi ha fotos, que estan les imatges que ho testifiquen, perquè després ell va intentar rebaixar-ho dient que havia actuat malament, però que era gairebé anecdòtic

Ni aixequem la veu ni vam interrompre el ple. Ni insultem ningú. És que no hi intervenim. Hi havia unes fotografies que, per cert, no portaven ni lema ni lletra escrita, és a dir, res. Fotografies. Aleshores, on posarem el límit del que li agrada o no li agrada al president? Si jo hagués portat una cadeneta de la primera comunió amb una creu o amb la Mare de Déu, que és un símbol cristià… Està permès o no pel president?

Si jo hagués portat una cadeneta de la primera comunió amb una creu o amb la Mare de Déu, que és un símbol cristià… Està permès o no pel president Le Senne?

Vostè diu que diversos diputats del PP i de la formació d'ultradreta es queixaven durant el ple a Le Senne de les fotos que apareixien als seus ordinadors?

Sí, sí. De les dues formacions. En concret, els portaveus. Ajudaven el president perquè ens cridés l'atenció. Un d'ells, el senyor [Sebastià] Sagreras, concretament, el portaveu del Partit Popular.

Els diputats i el president eren conscients de qui corresponien les fotos que vostès tenien enganxades als seus ordinadors?

Com no sabia què arrencava si prèviament Mercedes [Garrido] li havia dit que posaríem aquestes fotografies? Se les va ensenyar abans d'exhibir-les. Ell li va preguntar si eren decoroses i la Mercedes li va dir: “Per descomptat”. No sabíem gaire bé què volia dir. Les vam posar a l'ordinador davant seu. És que això és tot un sense sentit.

Com no sabien a quines persones corresponen? Això sí, sembla que dos dies després ja no sabia què havia arrencat. Suposo que ara sí que sap que hi ha una denúncia penal davant de la Fiscalia per un delicte d'odi, interposada pel Govern central.

L'endemà del que va passar la presidenta balear, Marga Prohens, va acceptar les disculpes de Le Senne, tot i que van ser tèbies, i va assegurar que va ser una provocació per part de Mercedes Garrido i de vostè. Què és el que passa després?

Després, comencem a prendre decisions sobre això. A més de la denúncia per delicte d'odi per part del Govern central, nosaltres, tots els diputats progressistes de l'oposició, hem presentat un escrit demanant quelcom que està previst al reglament del Parlament. Allò que s'anomena la remoció del president, és a dir, que el president deixi de ser president perquè no està ni habilitat, ni capacitat, ni té la dignitat per continuar ocupant un lloc d'aquesta responsabilitat des del punt de vista institucional.

¿Le Senne es podria negar a convocar aquest ple per a la seva remoció?

No, el president està obligat a portar-lo a ple perquè ho diu el reglament. O sigui, sí o sí que anirà a ple i tots els grups parlamentaris hauran de votar. A més, s'ha reunit d'urgència l'executiva del PSOE i l'expresidenta, Francina Armengol, ha ofert els nostres vots perquè el PP pugui nomenar un president del PP al Parlament, amb l'objectiu que Le Senne deixi de ser president.

Fins a l'últim ple, com és l'experiència de tenir com a president del Parlament un integrant de Vox?

No és la primera vegada que hi ha problemes, però per descomptat d'aquesta magnitud, no. Nosaltres sempre hem estat molt respectuosos des del punt de vista institucional. Ja ho advertim al principi de la legislatura que entregar la presidència del Parlament a un partit ultra que detesta les institucions, les rebenta des de dins i, a més, està en contra de la pròpia autonomia... Per descomptat, no té ni cap ni peus.

Nosaltres no deslegitimem com fa el PP. Tenen una majoria parlamentària i això no se'l treu ningú. Ara bé, la responsabilitat política de posar una o altra persona, o d'un partit o un altre al capdavant del Parlament sí que n'és responsabilitat, en aquest cas del Partit Popular, perquè els de Le Senne en solitari no podrien presidir el Parlament. Amb això, crec que el que ha passat ara marca un abans i un després. Al Parlament balear s'ha travessat una línia vermella impresentable. I nosaltres, per facilitar aquest canvi, el que diem al PP és que cal destituir-lo i que nosaltres oferirem els nostres vots perquè el PP presideixi el Parlament.

Lliurar la presidència del Parlament a un partit ultra que detesta les institucions, les rebenta des de dins i, a més, està en contra de la pròpia autonomia... Per descomptat, no té ni peus ni cap

El que sí que és clar és que Le Senne vol continuar exercint la feina de president del Parlament. Davant l'amenaça de perdre el lloc per la crisi al seu grup polític, succeïda fa uns mesos, ell s'ha esforçat a mantenir-lo.

Sí, però nosaltres no hi entrarem, perquè són els problemes interns d'un partit. El que va passar l'altre dia és molt més greu, que és que un president deixa d'estar legitimat per ser president després d'actuar de manera violenta, repeteixo, violenta i agressiva contra els membres de la taula i, sobretot, transmetent aquest odi cap a les víctimes de la Llei de Memòria, que vull recordar que encara està en vigor perquè l'altre dia el que es va aprovar és iniciar els tràmits per derogar la llei, però la llei segueix en vigor, de moment.

La seva actuació estaria en contra tant de la llei autonòmica com de l'estatal?

Per descomptat, no només per la llei autonòmica, que és la que pretenen derogar ara el PP i Vox, sinó per la llei estatal que està plenament vigent. I, a més, hi ha una Fiscalia especial a nivell de l'Estat per anar en contra dels delictes d'odi, que és la que ara mateix està investigant el president després de la denúncia que ha posat el Govern d'Espanya.

Per descomptat la part de la llei estatal segueix vigent per a tot l'Estat. El que passa és que després hi ha diferents autonomies que tenien, o teníem, o de moment encara en tenim però per poc temps, la llei autonòmica. I vull recordar que es va aprovar amb els vots majoritàriament del PP, encara que alguns articles no els van votar, precisament en reconeixement de les víctimes del franquisme. I, per cert, Aurora Picornell és filla il·lustre nomenada pel Consell de Mallorca per unanimitat de tots els grups parlamentaris al seu dia, quan no existia Vox.

Quan es convocarà el ple del Parlament per a la remoció del president?

Això és potestat del president. Ara nosaltres també presentarem una sol·licitud que es convoqui la Diputació Permanent, perquè ja estem gairebé a les vacances i no hi ha plens ordinaris cada setmana. És a dir, no se'n pot escapolir. L'escrit anirà a ple. Ell ho pot demorar o no, però l'escrit anirà a ple i serà fonamental veure quina és la posició de tots els grups polítics.

I és aquí on fem una trucada al PP, perquè ja sabem que Vox no votarà això perquè defensen el seu president, però el PP i Marga Prohens, si són sincers en dir que reproven l'actitud de Le Senne, evidentment han de votar que no pot seguir un minut més. Quina imatge o amb quina cara continuarà presidint aquest home la Mesa i el Parlament? És la tercera o segona Autoritat de Balears després de la presidenta del Govern.

Després del que va passar l'altre dia al ple, quin ambient hi havia als passadissos del Parlament? De què es parlava?

Molt tens, perquè l'endemà vam tenir una reunió en què vam participar els cinc membres de la Mesa (de la qual formen part Le Senne i les dues diputades expulsades). Després, tot seguit, una junta de portaveus. Va ser molt, molt tensa, molt desagradable i molt violenta. És a dir, és que aquest clima és insostenible. El president no pot continuar ni un minut més, pel bé de la institució.

Aquest clima és insostenible. El president no pot continuar un minut més, pel bé de la institució

A banda de les disculpes públiques, hi ha hagut disculpes personals?

A la Junta de Portaveus va dir que sentia el que havia passat, però que no s'havia de treure de polleguera. Era com que exageràvem. Són unes disculpes amb què encara et sents més atacada. Et diuen provocadora. O sigui que l'has provocat i per això ho ha fet.

Si Le Senne és apartat de les seves tasques com a president del Parlament i se substitueix per un membre del PP que el PSOE doni suport, què canviarà?

Des del punt de vista formal, institucional, tot. Necessitem un president o presidenta del Parlament que com a mínim sigui democràtic. I amb allò que va passar l'altre dia, aquest senyor no es va comportar democràticament. Que respecti la dignitat de la institució. I, per descomptat, cap representant de Vox que està emparant l'actuació del president no pot optar a aquest lloc.

Des del PSOE, què pensen de la postura del PP? Perquè, d'una banda, donen un capot a Le Senne acceptant les disculpes i, alhora, demanen el respecte a la memòria de les víctimes…

És una mica hipòcrita, perquè hi ha vegades en aquesta vida que no pots fer tots els equilibris que volguessis i ets a un lloc o a un altre. O estàs amb la democràcia de les víctimes o estàs amb els ultres predemocràtics. I això és el que ha de triar el PP.

O estàs amb la democràcia de les víctimes o estàs amb els ultres predemocràtics. I això és el que ha de triar el PP

I ara el PSOE posarà en safata que el PP prengui aquesta decisió…

Nosaltres ho facilitarem, perquè el que diem ho diem de debò. És a dir, que ni aquest home ni Vox no poden continuar presidint el Parlament. Com que hi ha imatges no hem d'explicar gaire més, perquè s'han vist a tota Espanya i a part d'Europa. Què passaria si estiguéssim a Alemanya i un president d'un parlament trenqués les fotos de víctimes del nazisme? És impensable. Doncs això és el que ens ha passat aquí al Parlament de Balears i nosaltres facilitarem amb els nostres vots perquè aquest senyor deixi de ser president i, a més, s'esculli un president o presidenta. En aquest cas entenem que ha de ser del partit majoritari que és el Partit Popular. Nosaltres ho recolzarem.