El PSIB de Formentera accepta negociar la moció de censura amb Compromís i Gent per Formentera

L'assemblea extraordinària del PSIB Formentera ha concedit a l'executiva del partit la seva aprovació per negociar una moció de censura amb Compromís i Gent per Formentera. Segons ha informat la formació en un comunicat, qualsevol negociació amb el PP s'estableix com a “línia vermella”.

El secretari general dels socialistes de Formentera, Rafael Ramírez, ha recordat els antecedents que han provocat la crisi al Consell de Formentera, portant la institució a “un punt sense retorn” amb Llorenç Córdoba com a president. A més, ha exposat davant de la militància la situació de “paràlisi” que travessa la institució, tant políticament com administrativament, “sense capacitat de maniobra”. Així, ha assegurat haver decidit fer aquest pas “per responsabilitat institucional” davant el “deteriorament” del Consell, un pas necessari “per recuperar la governabilitat”.

Entre altres exemples, Ramírez ha denunciat la pèrdua d'inversions per valor de vuit milions d'euros dels fons europeus Next Generation. “És el nostre deure revertir aquesta situació per compromís i responsabilitat amb la ciutadania de Formentera”, ha insistit.