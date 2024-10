Armengol resta importància a la querella anunciada per Vox pels seus missatges amb Koldo García: “No és la primera vegada”

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha tret aquest dilluns importància a la querella que Vox té previst presentar-hi arran dels missatges que, segons l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil conegut la setmana passada, va intercanviar amb Koldo García Izaguirre sobre un possible contracte per a l'adquisició de proves PCR quan presidia el Govern balear.

“No és la primera vegada”, ha dit Armengol al Congrés després de ser preguntada per aquesta decisió dels de Santiago Abascal, en referència a la querella que li van presentar el 2013 per presumpta prevaricació en no veure delicte en què permetés l'ús de les llengües cooficials a la Cambra Baixa sense estar encara aprovada la reforma del Reglament que després va donar cobertura a la seva utilització. Aquesta querella va ser desestimada pel Tribunal Suprem.

La setmana passada Armengol ja va assenyalar que, amb l'informe esmentat de la UCO, “es va corroborant” la seva versió dels fets i el que va dir al Congrés que no va negociar contractes amb la trama. També va mostrar el desig que la Justícia arribi “fins al final” en aquest assumpte.

Segons l'últim informe de la UCO Koldo García va contactar directament amb Armengol l'agost del 2020 per aconseguir que contractés una empresa, Eurofins Megalab SA, per adquirir proves PCR. Armengol li va donar el contacte amb la consellera de Salut, que alhora va desviar el tema als tècnics.

Durant la seva compareixença a la comissió del Congrés que investigava la contractació de mascaretes, l'expresidenta balear va admetre que coneixia Koldo García i encara que no recordava totes les comunicacions d'aquell moment, sí que va negar “amb total seguretat i rotunditat” que parlés amb ell de la contractació de cap empresa.

Per part seva, el PSIB-PSOE ha assegurat que “no hi va haver contracte” amb l'empresa Eurofins Megalab SA per garantir el control de ports i aeroports --contractació a què es refereix un informe de la UCO-- i s'ha mostrat molest perquè s'intenti relacionar aquest amb altres contractes posteriors signats amb la mateixa empresa per “concertar amb aquesta la realització de proves diagnòstiques, perquè el 2021, després del Nadal del 2020, es va decidir que el Govern assumiria les PCR de ciutadans que haguessin de viatjar des de la Península fins a aquesta comunitat autònoma”.

Així s'ha pronunciat aquest dilluns, en roda de premsa, el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, que, de la mateixa manera, ha criticat l'anunci de noves denúncies per part de Hazte Oir i Vox contra qui fos presidenta del Govern balear les dues darreres legislatures i, actualment, secretària general del partit a les Illes, i presidenta del Congrés, Francina Armengol. “No és novetat que la ultradreta exerceixi d'ultradreta”, ha assenyalat.

En concret, pel que fa a les contractacions fetes pel Govern durant la pandèmia, Iago Negueruela ha reiterat que l'Executiu d'Armengol “no va contractar les proves PCR ofertes per Koldo García”. Tant és així, ha afegit, “que els controls a ports i aeroports els va assumir el Govern amb personal propi”.

El portaveu socialista ha insistit en aquest sentit que l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil “corrobora”, si més no a la seva manera de veure, “cosa que la presidenta Armengol, els seus consellers i els funcionaris ja van dir a les comissions d'investigació, com és que tota proposta que arribava es derivava a la Conselleria de Salut, on era analitzada pels tècnics”. “Tant és així que el Govern d'Armengol va rebutjar les PCR ofertes per Koldo García”, ha emfatitzat.

Preguntat així mateix per altres contractes de l'administració amb l'empresa Eurofins Megalab, SA, Negueruela ha especificat que aquests “van ser posteriors, sense intermediació de ningú, i amb l'objectiu de fer proves diagnòstiques per als residents que vivien a la Península i que volien volar a les illes”.

En concret, el portaveu del PSIB ha indicat que “es van contractar les tres empreses amb més implantació al territori espanyol, i, per tant, amb més capacitat per cobrir la xarxa assistencial”. Segons ha detallat Negueruela, aquesta van ser “Eurofins Megalab, amb 150 laboratoris, Quirón, amb 41 laboratoris, i Med, amb 13 hospitals al Llevant espanyol, i” a més “era el resident qui elegia el centre que li havia de fer la prova ”, ha precisat.

Per aquest motiu, el socialista ha rebutjat qualsevol relació entre la presumpta trama i l'oferiment de Koldo García i les contractacions fetes posteriorment pel Govern d'Armengol.

“Estic enfadat, és clar que estic enfadat perquè a mi que gent en què tindria el deure confiar, com un ministre --en referència a l'exministre de Foment José Luis Ábalos-- o un assessor --Koldo García--, estigui a això --presumpta trama de corrupció-- em fa fàstic i espero que la justícia actuï amb tota la contundència perquè, per a un partit com el PSOE, que sempre s'ha dedicat a perseguir aquest tipus d'actuacions, si ho han fet doncs sent” , ha manifestat.

“Ara”, ha continuat el portaveu socialista, “el meu partit ha actuat des del primer moment”. “No hem trencat discos durs, no hem cremat res, no hem intentat pactar amb tresorers estranys, ia les persones que encara no estan sent jutjades però que presumptament han comès tot això se'ls ha expulsat i si la justícia demostra la seva presumpta implicació, que espero que sí, i els condemna, perfecte”. “Entendrem que és just perquè aprofitar-se de la pitjor pandèmia per poder lucrar-se em produeix fàstic”, ha emfatitzat.

I, en relació que les acusacions populars sol·licitaran la investigació de la presidenta del Congrés, i expresidenta del Govern, Francina Armengol, de l'exministre Ábalos, del CEO de Globalia, Juan José Hidalgo, i de l'exconsellera de Salut, Patricia Gómez , el socialista ha recordat que “entitats com Fes-te Oir han presentat demandes contra la senyora Armengol i contra la meitat del partit socialista per 1.001 qüestions, per tant no és novetat que la ultradreta exerceixi d'ultradreta, com tampoc és novetat que Vox demani al PSOE ia la presidenta del Congrés perquè ho ha fet des de per la llei d'amnistia fins a l'ús de la llengua”.

Davant d'aquest escenari, Negueruela ha recordat que “la justícia no ha obert investigació ni testimoni a ningú de les illes ni del Govern anterior com a investigat”. “No hi ha cap mena de recerca respecte de l'anterior Govern, tot i que ja hi ha mínim cinc o sis informes realitzats per la UCO”, ha ressenyat.