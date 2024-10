Armengol resta importancia a la querella anunciada por Vox por sus mensajes con Koldo García: “No es la primera vez”

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha quitado este lunes importancia a la querella que Vox tiene previsto presentar contra ella a raíz de los mensajes que, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido la semana pasada, intercambió con Koldo García Izaguirre sobre un posible contrato para la adquisición de pruebas PCR cuando presidía el Govern balear.

“No es la primera vez”, ha dicho Armengol en el Congreso al ser preguntada por esta decisión de los de Santiago Abascal, en referencia a la querella que le presentaron en 2013 por presunta prevaricación al no ver delito en que permitiera el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja sin estar todavía aprobada la reforma del Reglamento que después dio cobertura a su utilización. Esa querella fue desestimada por el Tribunal Supremo.

La semana pasada Armengol ya señaló que, con el citado informe de la UCO, “se va corroborando” su versión de los hechos y lo que dijo en el Congreso de que no negoció contratos con la trama. También mostró su deseo de que la Justicia llegue “hasta el final” en este asunto.

Según el último informe de la UCO Koldo García contactó directamente con Armengol en agosto de 2020 para conseguir que contratara a una empresa, Eurofins Megalab SA, para adquirir pruebas PCR. Armengol le dio el contacto con la consellera de Salud, que a su vez desvió el tema a los técnicos.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investigaba la contratación de mascarillas, la expresidenta balear admitió que conocía a Koldo García y aunque no recordaba todas sus comunicaciones de aquel momento, sí que negó “con total seguridad y rotundidad” que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.

Por su parte, el PSIB-PSOE ha asegurado que “no hubo contrato” con la empresa Eurofins Megalab SA para garantizar el control de puertos y aeropuertos --contratación a la que se refiere un informe de la UCO-- y se ha mostrado molesto por que se intente relacionar éste con otros contratos posteriores firmados con la misma empresa para “concertar con ésta la realización de pruebas diagnósticas, porque en 2021, después de la Navidad del 2020, se decidió que el Govern asumiría las PCR de ciudadanos que tuvieran que viajar desde la Península hasta esta comunidad autónoma”.

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien, de igual manera, ha criticado el anuncio de nuevas denuncias por parte de Hazte Oir y Vox contra quien fuera presidenta del Govern balear las dos últimas legislaturas y, actualmente, secretaria general del partido en las Islas, y presidenta del Congreso, Francina Armengol. “No es novedad que la ultraderecha ejerza de ultraderecha”, ha señalado.

En concreto, en lo relativo a las contrataciones hechas por el Govern durante la pandemia, Iago Negueruela ha reiterado que el Ejecutivo de Armengol “no contrató las pruebas PCR ofrecidas por Koldo García”. Tanto es así, ha añadido, “que los controles a puertos y aeropuertos los asumió el Govern con personal propio”.

El portavoz socialista ha insistido en este sentido que el informe de la UCO de la Guardia Civil “corrobora”, al menos a su modo de ver, “lo que la presidenta Armengol, sus consellers y los funcionarios ya dijeron a las comisiones de investigación, como es que toda propuesta que llegaba se derivaba a la Conselleria de Salud, donde era analizada por los técnicos”. “Tanto es así que el Gobierno de Armengol rechazó las PCR ofrecidas por Koldo García”, ha enfatizado.

Preguntado asimismo por otros contratos de la administración con la empresa Eurofins Megalab, SA, Negueruela ha especificado que éstos “fueron posteriores, sin intermediación de nadie, y con el objetivo de hacer pruebas diagnósticas para los residentes que vivían en la Península y que querían volar a las islas”.

En concreto, el portavoz del PSIB ha indicado que “se contrataron las tres empresas con más implantación en el territorio español, y, por lo tanto, con mayor capacidad para cubrir la red asistencial”. Según ha detallado Negueruela, ésta fueron “Eurofins Megalab, con 150 laboratorios, Quirón, con 41 laboratorios, y Med, con 13 hospitales en el Levante español, y” además “era el residente quien elegía el centro que le tenía que hacer la prueba”, ha precisado.

Por este motivo, el socialista ha rechazado cualquier relación entre la presunta trama y el ofrecimiento de Koldo García y las contrataciones hechas posteriormente por el Govern de Armengol.

“Estoy enfadado, claro que estoy enfadado porque a mí que gente en la que tendría el deber de confiar, como un ministro --en referencia al exministro de Fomento José Luis Ábalos-- o un asesor --Koldo García--, esté en esto --presunta trama de corrupción-- me produce asco y espero que la justicia actúe con toda la contundencia porque, para un partido como el PSOE, que siempre se ha dedicado a perseguir este tipo de actuaciones, si lo han hecho pues oye”, ha manifestado.

“Ahora”, ha continuado el portavoz socialista, “mi partido ha actuado desde el primer momento”. “No hemos roto discos duros, no hemos quemado nada, no hemos intentado pactar con tesoreros extraños, y a las personas que todavía no están siendo juzgadas pero que presuntamente han cometido todo esto se les ha expulsado y si la justicia demuestra su presunta implicación, que espero que sí, y les condena, perfecto”. “Entenderemos que es justo porque aprovecharse de la peor pandemia para poder lucrarse me produce asco”, ha enfatizado.

Y, en relación a que las acusaciones populares van a solicitar la investigación de la presidenta del Congreso, y expresidenta del Govern, Francina Armengol, del exministro Ábalos, del CEO de Globalia, Juan José Hidalgo, y de la exconsellera de Salud, Patricia Gómez, el socialista ha recordado que “entidades como Hazte Oir han presentado demandas contra la señora Armengol y contra la mitad del partido socialista por 1.001 cuestiones, por tanto no es novedad que la ultraderecha ejerza de ultraderecha, como tampoco es novedad que Vox demande al PSOE y a la presidenta del Congreso porque lo ha hecho desde por la ley de amnistía hasta por el uso de la lengua”.

Frente a este escenario, Negueruela ha recordado que “la justicia no ha abierto investigación ni testimonio a nadie de las islas ni del Govern anterior como investigado”. “No hay ningún tipo de investigación respecto del anterior Govern, a pesar de que ya hay mínimo cinco o seis informes realizados por la UCO”, ha reseñado.