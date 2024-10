Balears aprovarà al febrer un decret de mesures urgents contra la congestió turística

El Govern balear aprovarà el pròxim mes de febrer un decret llei de mesures urgents contra la congestió turística amb mesures que comptin amb el consens de la Mesa del Pacte per la Sostenibilitat. Ho ha anunciat aquest dimarts la presidenta del Govern, Marga Prohens, durant el seu discurs al Debat de Política General.

La líder del Govern ha reivindicat la creació de la Mesa del Pacte per la Sostenibilitat per assolir un gran acord per a la transformació del model turístic, tot i que ha admès la necessitat de prendre mesures abans de la temporada turística.

La presidenta ha admès que el malestar de la ciutadania per les externalitats del turisme és cada cop més unànime i transversal. “Les manifestacions en són una prova i no ens podem posar de perfil”, ha afirmat.