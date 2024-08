Balears treballa per recuperar la normalitat després dels danys materials de les tempestes

Veïns, personal d'emergències i operaris de carreteres treballen aquest divendres a les Balears per recuperar la normalitat i netejar els danys que han causat les pluges intenses aquesta setmana. Una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) ha assotat les illes des de dimarts passat, i ha provocat desperfectes materials a bona part del territori balear, especialment a Menorca i al nord de Mallorca.

El municipi menorquí d'Es Mercadal s'ha endut la peor part del temporal. La tempesta de dijous hi va deixar fins a 204,2 litres d'aigua per metre quadrat. Es va desbordar el torrent que travessa la localitat i l'aigua va arribar una mica més d'un metre d'alçada a nombrosos habitatges. La Guàrdia Civil va haver d'evacuar en helicòpter 16 persones. Aquest matí, però, s'ha despertat amb la mobilització de tots els seus habitants i veïns. S'afanyen a netejar les restes del temporal, visibles especialment a les cases properes al torrent, on s'observa bé la magnitud del desastre provocat per la riuada, que no va causar danys personals.

El Consell de Menorca ha anunciat que elaborarà un inventari de danys del temporal per sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona catastròfica, alhora que estudia habilitar una línia d'ajuts amb fons propis per als municipis. Fins allà també s'ha desplaçat la ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, que s'ha mostrat conscient que “l'afectació ha estat important i concentrada”.

Tot i així, la ministra no ha pogut avançar si l'àrea serà o no declarada com a zona catastròfica. Ha recordat que els tràmits per això estan “molt reglats”, i que cal valorar degudament l'impacte de la DANA. “Sabem que l'afectació ha estat molt important i concentrada, però no es pot prejutjar el resultat”, ha expressat.

El temporal ha deixat nou ferits a les illes. Emergències 112 ha gestionat 416 incidents relacionats amb pluges i tempestes des que va començar l'episodi de meteorologia adversa el dia 13, segons ha informat l'agència EFE. El dia de més activitat va ser dijous, amb 250 incidents. Per illes, a Mallorca s'han atès 225 incidències, a Menorca 145, a Eivissa 24 ia Formentera 22.

Els tres aeroports de Balears estan operant aquest divendres amb normalitat, segons ha informat Aena, després de les regulacions aplicades per seguretat durant dimecres i dijous per les tempestes a les illes i que van suposar cancel·lacions i retards. Fins ara, només s'ha cancel·lat un vol entre Bilbao i Palma.

Les intenses pluges van obligar el departament de Carreteres a tallar dues vies a Mallorca i fins a vuit a Menorca durant la jornada de dijous. Ara com ara, es mantenen tancades al trànsit dues carreteres de la Malorca per inundacions —la Ma-2203 a Cala Sant Vicenç i la Ma-6040 fins a Campos—. A més, hi ha dues carreteres més afectades per incidències per les tempestes: la Ma-2140 per caiguda d'una roca —per a la qual s'està habilitant trànsit alternatiu— i la Ma-3220, en què s'estan fent feines de neteja.

De moment, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) manté aquest divendres l'alerta groga per pluges i tempestes, davant d'un risc d'entre el 40 i el 70% de precipitacions intenses, que aniran remetent al llarg de la tarda. En el cas de Menorca i nord i nord-est de Mallorca, l'alerta és per possible precipitació acumulada en una hora de 35 mm. A la resta de Balears, la precipitació en una hora podria arribar als 25 mm.