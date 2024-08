Baleares trabaja para recuperar la normalidad tras los daños materiales de las tormentas

Vecinos, personal de emergencias y operarios de carreteras trabajan este viernes en Baleares para recuperar la normalidad y limpiar los daños que han causado las intensas lluvias esta semana. Una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha azotado las islas desde el martes pasado, y ha provocado desperfectos materiales en buena parte del territorio balear, especialmente en Menorca y al norte de Mallorca.

El municipio menorquín de Es Mercadal se ha llevado la pero parte del temporal. La tormenta del jueves dejó allí hasta 204,2 litros de agua por metro cuadrado. Se desbordó el torrente que atraviesa la localidad y el agua alcanzó algo más de un metro de altura en numerosas viviendas. La Guardia Civil tuvo que evacuar en helicóptero a 16 personas. Esta mañana, sin embargo, ha amanecido con la movilización de todos sus habitantes y vecinos. Se afanan en limpiar los restos del temporal, visibles especialmente en las casas cercanas al torrente, en las que se observa bien la magnitud del desastre provocado por la riada, que no causó daños personales.

El Consell de Menorca ha anunciado que elaborará un inventario de daños del temporal para solicitar al Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica, al tiempo que estudia habilitar una línea de ayudas con fondos propios para los municipios. Hasta allí se ha desplazado también la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que se ha mostrado consciente de que “la afectación ha sido importante y concentrada”.

Aun así, la ministra no ha podido adelantar si el área será o no declarada como zona catastrófica. Ha recordado que los trámites para ello están “muy reglados”, y que es necesario valorar debidamente el impacto de la DANA. “Sabemos que l afectación ha sido muy importante y concentrada, pero no se puede prejuzgar el resultado”, ha expresado.

El temporal ha dejado nueve heridos en las islas. Emergencias 112 ha gestionado 416 incidentes relacionados con lluvias y tormentas desde que comenzó el episodio de meteorología adversa el día 13, según ha informado la agencia EFE. El día de mayor actividad fue el jueves, con 250 incidentes. Por islas, en Mallorca se han atendido 225 incidencias, en Menorca 145, en Ibiza 24 y en Formentera 22.

Los tres aeropuertos de Baleares están operando este viernes con normalidad, según ha informado Aena, tras las regulaciones aplicadas por seguridad durante el miércoles y el jueves por las tormentas en las islas y que supusieron cancelaciones y retrasos. Hasta el momento, solo se ha cancelado un vuelo entre Bilbao y Palma.

Las intensas lluvias obligaron al departamento de Carreteras a cortar dos vías en Mallorca y hasta ocho en Menorca durante la jornada del jueves. Por ahora, se mantienen cerradas al tráfico dos carreteras de la Malorca por inundaciones —la Ma-2203 en Cala Sant Vicenç y la Ma- 6040 hasta Campos—. Además, hay otras dos carreteras afectadas por incidencias por las tormentas: la Ma-2140 por caída de una roca —para la que se está habilitando tránsito alternativo— y la Ma-3220, en la que se están efectuando trabajos de limpieza.

De momento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para este viernes la alerta amarilla por lluvias y tormentas, ante un riesgo de entre el 40 y el 70% de precipitaciones intensas, que irán remitiendo a lo largo de la tarde. En el caso de Menorca y el norte y nordeste de Mallorca, la alerta es por posible precipitación acumulada en una hora de 35 mm. En el resto de Baleares, la precipitación en una hora podría alcanzar los 25 mm.